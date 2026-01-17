Kas vieniems nebereikalinga, kitiems – tikras lobis: kviečia dalintis dar tinkamais naudoti daiktais

Apynaujis raudonas dviratis ir dar viena transporto priemonė atiteko Stefanui – daiktai skirti jo anūkei. Jis taip pat išsirinko maisto trintuvą asmeniniam naudojimui.
„Pasiėmiau – tegu būna, nereikės pirkti“, – teigė Stefanas.
Vyras sakė esantis patenkintas, nes daiktai jam nieko nekainavo. Juos jis rado „Dėkui“ stotelėje, kur vyko daiktų mainytuvės. Gyventojai raginami atvykti ir keistis nebereikalingais, tačiau dar naudoti tinkamais daiktais bei elgtis tvariai.
Gyventojai atneša knygas, indus, žaislus, smulkius buities reikmenis.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
„Būsimi tėvai visada gali rasti vonelių, puodukų, vystymo lentų, lovyčių“, – teigė tvarumo projektų iniciatorė Milda Paukštė.
„Dėkui“ stotelė Sausupio gatvėje tokiu renginio formatu bendruomenei duris atvėrė pirmą kartą, tačiau panašūs mainai vyksta nuolat.
„Įprasti mainai vyksta ketvirtadieniais kitose stotelėse – kiekvienas laukiamas“, – sakė M. Paukštė
„Daiktus palikti galima kiekvieną dieną – atvežus tuo metu, kai dirba didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės. Jose turime ir „Dėkui“ stoteles“, – aiškino Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas Paulius Martinkus.
Taip pat sudaryta galimybė daiktus rezervuoti internetu.
Vilnietė Indrė, atvežusi knygų, iš mainytuvių išvyko ne tuščiomis.
„Kaukė veidui ir spragėsių aparatas – pabandysime, ar veikia“, – sakė Indrė.
Kai kurie daiktai – visiškai nauji, su kainomis ir dar neišpakuoti.
„Šiandien renginyje galioja trijų daiktų taisyklė – kviečiame pasiimti tris ir šiek tiek apsiriboti“, – sakė M. Paukštė.
Tačiau taisyklė taikoma lanksčiai – neseniai į Vilnių atvykusi ukrainietė Galina rado daugiau reikalingų daiktų.
„Ukrainoje labai mažas uždarbis. Esu dėkinga, kad yra tokių vietų kaip ši“, – sakė Galina.
Mainytuvėse galima rasti ir statybinių medžiagų.
„Yra galimybė rasti įvairių statybinių medžiagų – kriauklių, plytų. Kartais žmonės atveža į didelių gabaritų aikšteles išmesti dar tinkamus daiktus. Buvo žoliapjovė – pakeičiau užtraukimo trosą ir ja vėl galima naudotis“, – teigė P. Martinkus.
„Turime ir atskirą kabyklą vintažiniams drabužiams“, – sakė savanorė Milda Petrauskaitė.
Tokios „Dėkui“ kabyklos įrengiamos ne tik stotelėse. Jų galima rasti ir kitose vietose, pavyzdžiui, prie kavinių, jei verslas palaiko dalijimosi idėją.
„Savivaldybės jas naudoja, galima rasti bibliotekose, taip pat ir privačiame sektoriuje“, – pridūrė P. Martinkus.
Projekto atstovai pripažįsta, kad iš pradžių požiūris kartais būna skeptiškas.
„Administracija dažnai galvoja, ar čia nebus padarytas sąvartynas“, – sakė P. Martinkus.
Tačiau netrukus suprantama, kad nuogąstavimai nepagrįsti – dalijimosi principas pasiteisina, o verslai vis dažniau patys prašo tokių kabyklų.
Šiuo metu visoje Lietuvoje veikia beveik 30 „Dėkui“ stotelių. Siekiama, kad jų, taip pat ir rūbų kabyklų, ateityje atsirastų dar daugiau.
Naujausi komentarai