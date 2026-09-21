Svarbi Vilniaus vieta grįžta į ritmą – J. Basanavičiaus g. baigti pagrindiniai darbai

Nuo rugsėjo 1 d. Trakų g. kryptimi jau kursuoja viešasis transportas, o nuo rugsėjo 23 d. troleibusų ir autobusų eismas bus atkurtas abiem kryptimis. Iki spalio pabaigos gatvėje bus užbaigti pavieniai likę darbai, neturintys įtakos eismui.
„Viena svarbiausių Vilniaus centro gatvių po rekonstrukcijos grįžta vilniečiams kokybiškai pasikeitusi. J. Basanavičiaus gatvėje atnaujinome ne tik tai, kas matoma plika akimi, bet ir susidėvėjusius požeminius tinklus. Kartu gatvę pritaikėme patogesniam judėjimui pėsčiomis, dviračiais ir viešuoju transportu. Artėjame prie finišo ir Trakų gatvės antrajame darbų etape“, – sakė Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.
Atnaujinti ne tik gatvės paviršiai
J. Basanavičiaus gatvėje įrengta lietaus nuotekų sistema ir atnaujinta avarinės būklės vandentiekio trasa. Atnaujintos važiuojamosios dalies ir šaligatvių dangos, įrengti nauji laiptai bei sprendiniai, užtikrinantys patogesnį judėjimą žmonėms su negalia.
Tvarkant gatvę išsaugotos ir pakartotinai panaudotos vertingos istorinės dangos medžiagos – saugotinas akmuo grąžintas į centrinę gatvės dalį ir panaudotas dviračių juostose.
Rekonstrukcijos metu, atsižvelgiant į Kultūros paveldo departamento reikalavimus ir istoriškai susiformavusią gatvės trasą, kelio bortų vietos nebuvo keičiamos. Tačiau esamas gatvės plotis perskirstytas taip, kad greta automobilių ir viešojo transporto eismo atsirastų vietos ir dviračiams – dviračių juostos įrengtos abiem J. Basanavičiaus gatvės kryptimis.
Gatvėje taip pat įrengtos šešios papildomos trumpalaikio sustojimo „Kiss & Ride“ vietos.
Grįžta įprasti viešojo transporto maršrutai
Pasibaigus pagrindiniams J. Basanavičiaus gatvės atnaujinimo darbams, nuo rugsėjo 23 d. abiem kryptimis bus atkurtas 6 ir 12 maršrutų troleibusų eismas. Į įprastą trasą Lazdynėlių kryptimi taip pat grįš 21 maršruto autobusai. J. Basanavičiaus gatve vėl kursuos ir naktinių N2, N8 bei N9 maršrutų autobusai.
Aktualią informaciją apie viešojo transporto tvarkaraščius galima rasti JUDU ir „Stops“ interneto svetainėse, o transporto judėjimą realiuoju laiku stebėti JUDU švieslentėje ir programėlėje.
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