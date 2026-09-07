Susisiekimo ministras kritikuoja Vilniaus gatvių remontus: trūksta nuoseklaus planavimo

„Jeigu nemoki planuoti, jeigu nesusidėliojai etapiškumo, jeigu tau pradžioje yra svarbu kelio danga pasidžiaugti, asfaltu nauju ir bordiūrais, o paskui po metų rausi nuotekas, tai nėra tinkama“, – pirmadienį žurnalistams sakė J. Taminskas.
Ministras pabrėžė, kad Vilniuje gatvės pirmiausia sutvarkomos, o vėliau vėl išardomos dėl kitų infrastruktūros projektų, todėl darbai turėtų būti geriau derinami.
Jis taip pat atkreipė dėmesį į planuojamą tramvajaus projektą Vilniuje, sakydamas, kad prieš imantis naujų darbų reikėtų tinkamai suplanuoti infrastruktūros vystymą.
„Pradžioje rausiame, tvarkome, vėliau vėl iš naujo statysime tramvajų, vėl rausime. Tai čia yra planavimo tema“, – kalbėjo ministras.
Jis pabrėžė, kad Vilniaus infrastruktūros problemos nėra susijusios vien su atskirais remonto darbais, o rodo platesnes miesto planavimo problemas.
Tuo metu paklaustas, ar dažnesnė kritika Vilniaus problemoms reiškia, kad jis svarsto kandidatuoti į sostinės merus, J. Taminskas tokias prielaidas atmetė.
Kaip rašė BNS, Vilniuje vykstant gatvių remonto ir rekonstrukcijos darbams, miesto gyventojai skundžiasi dėl padidėjusių kamščių, o dalis verslų – dėl užsitęsusių darbų ir dėl jų patiriamų nepatogumų.
Įmonės teigia, kad dėl apriboto patekimo į jų patalpas mažėja klientų srautai, o kai kuriems verslams tenka laikinai užsidaryti.
Tuo metu savivaldybė teigia, kad darbai yra būtini infrastruktūrai atnaujinti, o jų trukmę kai kur lemia sudėtingi inžinerinių tinklų, archeologijos ir kiti darbai.
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