STT pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl „Vilniaus miesto būsto“

STT Komunikacijos skyriaus viršininkė, specialioji agentė Renata Keblienė portalui teigė, kad tyrimas pradėtas aplinkybių patikslinimo metu nustačius galimai padarytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų požymių, įtariamas kyšininkavimas ir papirkimas.
Kaip rašė BNS, portalas praėjusią savaitę skelbė, jog Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) taip pat pradėjo ikiteisminį tyrimą įtariant galimą apgaulingą finansinės apskaitos tvarkymą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą teikimą, dokumento suklastojimą ar disponavimą juo, sukčiavimą.
Portalas skelbė, kad į teisėsaugą kreipėsi Vilniaus tarybos socialdemokratų frakcija, „Laisvės TV“ paskelbus, kad „Vilniaus miesto būstas“ galimai neskaidriai vykdė viešuosius pirkimus, o dalis socialinio būsto remonto darbų galėjo būti atlikti nekokybiškai. Taip pat kelti klausimai dėl „Glaskek LT“ atliktų darbų sąmatų ir galimų bendrovės dovanų „Vilniaus miesto būsto“ darbuotojams.
Paviešinus informaciją savivaldybės įmonė pradėjo vidinį patikrinimą, o sostinės taryba inicijavo nepriklausomą jos veiklos auditą.
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