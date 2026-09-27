Sostinėje – rudens ėjimo renginys: centrinėje miesto dalyje bus ribojamas eismas

Sporto renginio dalyviai, kaip ir kasmet, galės rinktis iš trijų skirtingų ėjimo trasų – 5, 10 ar 25 kilometrų. Visos trasos startuos ir finišuos Nepriklausomybės aikštėje.
Anot organizatorių, renginio miestelyje ir trasose dalyvių taip pat lauks įvairios edukacinės bei pramoginės veiklos. Viena jų – galimybė susipažinti su paralimpiniu sportu.
Paralimpinis komitetas kvies pabendrauti su Lietuvai atstovaujančiais paralimpiečiais ir patiems išbandyti paralimpines sporto šakas. Dalyviai taip pat galės išmėginti aikido, lauko žaidimus, sportines rungtis, dalyvauti pirmosios pagalbos mokymuose. Specialios veiklos lauks ir mažųjų lankytojų.
Dėl renginio keisis eismo tvarka
Renginio dieną miesto centre laikinai keisis eismo tvarka.
Pasak organizatorių, iki pat sekmadienio 20 val. vakaro transporto priemonių eismas bus draudžiamas Gedimino prospekto dalyje nuo A. Goštauto iki Gynėjų gatvės, A. Mickevičiaus gatvės dalyje nuo A. Goštauto iki Vytauto gatvės, taip pat Goštauto gatvės dalimi nuo A. Tumėno iki J. Jasinskio gatvės.
Todėl vairuotojai, planuojantys kelionę per šią miesto dalį, raginami įsivertinti galimus eismo pokyčius ir rinktis alternatyvius maršrutus.
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