Sostinėje kitąmet duris atvers naujas „Regitros“ padalinys

2025-09-08 10:03
ELTOS inf.

Kitąmet sostinės Pilaitės mikrorajone duris atvers naujas „Regitros“ padalinys.

Anot įmonės, atidaryti naują padalinį nuspręsta atsižvelgus į nuolat augantį klientų srautą.

„Augant sostinei didėja ir mūsų atsakomybė už paslaugų prieinamumą – todėl plečiame infrastruktūrą ten, kur jos labiausiai reikia. Naujas padalinys leis ne tik gerokai sumažinti eiles esamuose padaliniuose, bet ir pagerins bendrą paslaugų kokybę gyventojams“, – pranešime cituojamas laikinasis „Regitros“ generalinis direktorius Rytis Polikauskas.

Skelbiama, kad Mėnulio gatvėje įsikursiančiame padalinyje bus organizuojami teorijos ir praktikos egzaminai, taip pat išduodami vairuotojo pažymėjimai.

Šiuo metu Vilniuje veikia du „Regitros“ padaliniai – Lentvario gatvėje ir Senajame Ukmergės plente.

