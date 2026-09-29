Sostinė save pozicionuos kaip miestą, kuriame lengva pasiekti išskirtinius rezultatus

„Mūsų miestas yra neįprastas miestas per savo veikimo principą, tai yra sostinė, kurioje lengva pasiekti išskirtinius rezultatus – verslams augti, talentams derinti karjerą ir gyvenimo balansą, turistams patirti per trumpesnį laiką daugiau ir tarptautinių konferencijų organizatoriams lengviau suorganizuoti renginį ir sukurti didesnę išliekamąją vertę“, – žurnalistams po pristatymo renginio sakė „Go Vilnius“ vadovė Dovilė Aleksandravičienė.
Miesto pozicionavimas – strateginė kryptis, kuri apibrėžia miesto vertės pasiūlymą užsienio investuotojams, talentams, tarptautinių konferencijų organizatoriams ir turistams.
Pristatymo metu svečiams naujoji kryptis buvo pristatyta per iš paprastų ir gerai žinomų ingredientų – bulvių, burokėlių, morkų, kopūstų – sukurtus patiekalus.
„Norėjosi per tuos labai paprastus ingredientus ir per jų skirtingas kombinacijas bei jų skirtingas tekstūras atrasti tuos dalykus, kurie mums yra labai paprasti ir žinomi, bet juos pateikti vėlgi nauju kampu, nauju žvilgsniu, nauja technika“, – žurnalistams sakė „Michelin“ žvaigžde įvertinto restorano „Deep Roots“ vadovas Andrius Kubilius.
Anot jo, paprasti ingredientai leidžia parodyti Vilniaus išskirtinumą, gebant kitaip pažvelgti į tai, kas atrodo įprasta.
D. Aleksandravičienės teigimu, viso projekto, kuriuo atnaujintas Vilniaus pozicionavimas, suma siekia daugiau nei 60 tūkst. eurų.
„Tarptautinio pozicionavimo strategiją naudosime dabar visoje tarptautinėje komunikacijoje, tai tiek galvodami reklamines kampanijas, tiek rašydami straipsnius, tiek kviesdami žurnalistus patirti miestą, tiek kviesdami kelionių organizatorius iš užsienio apžiūrėti miestą. Mes jiems rodysime miestą per įvairius šiuos kampus ir pagrindines vertes komunikuosime būtent tokias, kokias išsigryninome per pozicionavimo projektą“, – teigė „Go Vilnius“ vadovė.
„Startuosime kaip tik po kelių savaičių su pirmąja kalėdine kampanija, kviečiančia aplankyti miestą“, – nurodė ji.
Naujosios pozicionavimo krypties šūkis „Vilnius: Never Ordinary“ (liet. „Vilnius: niekada neeilinis“) pakeitė anksčiau naudotą šūkį ir pozicionavimo kampaniją „Vilnius: unexpectedly amazing“ (liet. „Vilnius: netikėtai nuostabus“).
„Go Vilnius“ skelbia, kad kuriant naująją kryptį į procesą įsitraukė daugiau nei 600 žmonių – vilniečiai, tikslinių auditorijų atstovai iš užsienio, „Investuok Lietuvoje“, „Keliauk Lietuvoje“, Vilniaus miesto savivaldybės, verslo, turizmo, renginių, akademinės, kūrybinės ir gastronomijos bendruomenių atstovai.
Pozicionavimas formuotas remiantis apklausomis, fokus grupių diskusijomis, giluminiais interviu ir strateginėmis sesijomis.
Investuotojams Vilnius bus pristatomas kaip miestas, kuriame technologijų verslui lengviau augti – dėl greitesnių sprendimų, koncentruotos inovacijų ekosistemos bei talentų pasiūlos: „Vilnius: where global tech comes to scale up.“ (liet. Vilniuje technologijų verslas auga greičiau).
Užsienio talentams – kaip miestas, kuriame karjerą galima kurti greičiau, išlaikant gyvenimo kokybę – dėl augančios ekosistemos, lengvai pasiekiamų galimybių ir kompaktiško, patogaus gyventi miesto: „Vilnius: Europe’s most livable career accelerator.“ (liet. Vilniuje karjera greitėja be perdegimo).
Konferencijų organizatoriams – kaip kompaktiškas miestas, kuriame dėl trumpų atstumų ir lengvai pasiekiamų partnerių renginius organizuoti paprasčiau, miestą įtraukti į programą lengviau, o kurti įsimintiną dalyvių patirtį ir ilgiau išliekančią renginio vertę – daugiau galimybių. „Vilnius: where meetings gain momentum“ (liet. Vilniuje renginiai įgauna pagreitį).
Turistams – kaip miestas, kuriame per trumpą kelionę lengva patirti daugiau – kultūros, gastronomijos, gamtos ir miesto gyvenimo be turistinių minių: „Vilnius: Europe’s most rewarding city break“ (liet. Vilniuje trumpa kelionė dovanoja daugiau patirčių).
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