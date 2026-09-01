Sostinė ruošiasi didžiausiam miesto festivaliui „Vilniaus dienos“: numatomi eismo ribojimai

Visą festivalio „Vilniaus dienos“ programą galima rasti čia arba aktualios informacijos ieškoti renginio puslapyje per „Facebook“.
Eismo ribojimai
Nuo rugsėjo 3 d. 9 val. iki rugsėjo 7 d. 7 val. bus draudžiamas transporto priemonių eismas Gedimino prospekto atkarpoje nuo Šventaragio iki J. Tumo-Vaižganto g., taip pat draudžiant įvažiuoti iš šalutinių gatvių.
Rugsėjo 4 ir 5 d. 19–24 val. Bus draudžiamas transporto priemonių, įskaitant viešąjį transportą, eismas Barboros Radvilaitės, Šventaragio ir T. Vrublevskio gatvėse koncertų Katedros aikštėje metu.
Nuo rugsėjo 3 d. 9 val. iki rugsėjo 6 d. 22 val. bus draudžiamas transporto priemonių statymas ir stovėjimas Totorių g. dalyje nuo Gedimino pr. iki pastato Totorių g. 8.
Nuo rugsėjo 4 d. 9 val. iki rugsėjo 6 d. 22 val. bus draudžiamas transporto priemonių eismas Vasario 16-osios gatvės dalyje nuo Šermukšnių g. iki Gedimino prospekto.
Rugsėjo 4 ir 5 d. nuo 21.30 val. iki sekančios dienos 0.30 val. bus draudžiamas transporto priemonių, išskyrus viešąjį transportą, eismas A. Goštauto g. dalyje nuo Vasario 16-osios iki Mečetės g. viena eismo kryptimi – dešiniąja važiuojamosios dalies puse, esančia arčiau Neries upės, ir J. Tumo-Vaižganto g. dalyje nuo Lukiškių iki A. Goštauto g. (išskyrus viešąjį transportą).
Gyventojams ir įmonėms išduoti leidimai statyti automobilius mokamose automobilių stovėjimo vietose mėlynojoje ir raudonojoje zonose renginių „Vilniaus dienos 2026“ metu, rugsėjo 3–7 d., galioja ir kitose stovėjimo zonose.
Viešasis transportas kursuos dažniau
Rugsėjo 5–6 dienomis vyksiančio festivalio „Vilniaus dienos“ metu viešasis transportas kursuos dažniau. Tiek į šventę vykstantiems vilniečiams, tiek miesto svečiams bus patogiau pasiekti pagrindines renginių vietas: Katedros, Vinco Kudirkos ir Lukiškių aikštes, Gedimino prospektą, sporto aikštyną prie Baltojo tilto.
Šį savaitgalį dažniau kursuos 1G, 3G, 3G-A, 4G ir 53 maršrutų autobusai, 2, 3, 7 ir 17 maršrutų troleibusai. Renginio dalyvių patogumui taip pat kursuos talpesni naktiniai autobusai.
Aktualią informaciją apie viešojo transporto tvarkaraščius rasite www.judu.lt ir www.stops.lt, o transporto judėjimą realiuoju laiku galėsite stebėti JUDU švieslentėje bei JUDU programėlėje.
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