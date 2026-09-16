Sostinė baigia maudymosi sezoną: paplūdimiuose nebeliks gelbėtojų

„Grindos“ direktorius Jonas Davidavičius sako, kad nors vasaros būta lietingos, sostinės paplūdimiuose šiemet lankytojų sulaukta daugiau nei pernai.
„Daug lankytojų dėmesio sulaukė naujas Trakų Vokės paplūdimys, ženkliai išaugo Dvarčionių paplūdimio populiarumas“, – pranešime cituojamas J. Davidavičius.
„Grindos“ duomenimis, šią vasarą gelbėtojai išgelbėjo visus šešis skendusius žmones ir suteikė pirmąją pagalbą daugiau nei 120 kartų. Dažniausiai ji buvo teikiama patyrusiems traumas sportuojant, perkaitusiems ar staiga sunegalavusiems poilsiautojams.
Savivaldybės įmonė pažymi, kad net ir pasibaigus maudynių sezonui vilniečiai ir miesto svečiai paplūdimių infrastruktūra galės naudotis ir toliau.
Be to, visuose paplūdimiuose nuo trečiadienio vėl bus leidžiama lankytis su augintiniais.
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