Skundžiasi dėl centre laikomų vištų: baigiame nudvėsti

Vilniaus centro gyventojai sako, kad kantrybės taurė prisipildė. Žmonės pikti, sako, kad gyvena didžiuliame tvaike dėl kaimyno augintinių, o tiksliau – kieme laikomų vištų.
„Beveik baigiame nudvėsti“, – sakė Vytautas.
Vilnietis Vytautas Banaitis sako, dvokas gadina sveikatą, o smarvė paaštrėja, kai šilta.
„Išleido iš sanatorijos, gydausi, tie kvapai mane čiut ne iki išgriuvimo“, – pasakojo V. Banaitis.
„Uždusti galima, net pykina“, – tikino moteris.
„Langų neįmanoma atidaryti, o pas mane maži vaikai yra“, – teigė kita moteris.
Deja, anot vilniečių, skundai šeimininkui nerūpi, susikalbėti žmogiškai nepavyksta.
„Augintojas yra armėnas, jis nekreipia dėmesio į mūsų prašymus. Man prie durų buvo pradėtos statyti žvakutės, kad jau ruoškis“, – pasakojo V. Banaitis.
Šeimininkas ir dabar į kalbas nesileidžia.
Anot problemą viešinančio Vytauto, kiemas priklauso ne šiam vienam gyventojui.
Kokiu tikslu paukščiai auginami? Anot kaimynų – pardavimui.
„Bent keli restoranai, armenskava radio produkcija ir tenai“, – tvirtino V. Banaitis.
„Galbūt tai yra gyvenimo būdas ar pragyvenimo šaltinis, bet yra netvarka“, – sakė vilnietis Mažvydas Puidokas.
Žmonės sako, ir taip jau kenčia ilgai ir nuobodžiai.
„20 metų ir daugiau“, – tvirtino Vytautas.
LNK komanda vietoje jau ne pirmą kartą, 2017 metais buvo užfiksuotos ne tik vištos, bet ir žąsys.
„Jau ne kartą buvo pakeltas šaršalas, vištas išveža, truputį aprimsta ir jos grąžinamos“, – pasakojo vilnietė Sigita Novikienė.
Žmonės ne kartą kreipėsi į institucijas, bet klausimas, pasirodo, sudėtingesnis, nei galėtų atrodyti iš pirmo žvilgsnio.
„Savivaldybė neprižiūri ūkinių gyvūnų laikymo ar auginimo. Tai yra Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kompetencija“, – teigė Vilniaus miesto savivaldybė.
Maisto ir veterinarijos tarnyba sako, tyrimo nepradėjo, nes pranešime nėra duomenų apie gyvūnų gerovės ar sveikatingumo reikalavimų pažeidimus.
„Dėl nemalonių kvapų, kylančių iš ūkinės veiklos, taip pat galima kreiptis į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą“, – atsakė Maisto ir veterinarijos tarnyba.
„NVSC nėra įgaliotas vykdyti ūkinių paukščių (vištų) laikymo sąlygų kontrolės. Kvapų kontrolė atliekama tik dėl ūkinės komercinės veiklos keliamų kvapų“, – tvirtino Nacionalinis visuomenės sveikatos centras.
„Taip neturi būti, esame teisinė ir, kaip girdėjau, – gerovės valstybė“, – kalbėjo M. Puidokas.
Gavusi skundą, savivaldybė sako tikrinusi, ar yra Tvarkymo ir švaros taisyklių reikalavimų ar kokių nors kitų tvarkų pažeidimų požymių, ir pridėjo, kad patikrinimo metu vištų sklype nebuvo – nebuvo ir išmatų.
„Savivaldybė turėtų nukreipti, sukoordinuoti institucijas, atlikti tyrimą, ar pažeidžiamos mūsų teisės“, – aiškino M. Puidokas.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Vilniečiai įtaria, kad vištininkas apie patikrinimus neva informuojamas iš anksto – paukščius galimai suslepia rūsyje, nes ir dabar jų kieme nematyti, narvai – tušti.
„Tuščia vieta, jie atvažiuoja nustatytu laiku, jam pranešta“, – aiškino vilnietis Algirdas Novikas.
O atliekas išsikuopia ir, neva, išmeta į bendrus konteinerius.
„Matėme, kaip jis neša maišus su tomis atliekomis“, – pasakojo Vytautas.
Savivaldybė patikslina – tikrinimą atliko neįspėjusi.
Anot Aplinkos apsaugos departamento, naminių gyvūnų laikymo reikalavimus nustato savivaldybės, o departamento žiniomis, Vilniaus savivaldybė taisyklių dėl vištų laikymo nėra parengusi.
