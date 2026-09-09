Sekmadienį – didžiausias šalies bėgimo renginys: eismo ribojimai ir viešojo transporto pokyčiai

Eismo ribojimai maratono trasoje ir aplinkinėse gatvėse numatomi lankstesni nei praėjusiais metais. Rugsėjo 13 d. nuo 0 iki 20 val. eismas bus draudžiamas Šventaragio g. dalyje nuo Universiteto g. iki Tilto g. ir bėgimo trasose.
Gyventojų patogumui, šiemet eismo ribojimai ruošiantis renginiui ir jo metu yra lokalūs. Organizatoriai išskiria lokacijas, kuriose transporto priemonių eismo judėjimas bus leidžiamas anksčiau nei 20 val.
Vingio parko prieigos, didžioji dalis Žvėryno rajono, išskyrus Upės, Vytauto ir A. Mickevičiaus g., bus atlaisvinta transporto judėjimui nuo 15 val.
Vilniaus centre, Senamiestyje, išskyrus Šventaragio g., ir Šnipiškėse eismas bus ribojamas iki 19 val.
Dėl maratono – viešojo transporto pokyčiai
JUDU informuoja, kad renginio metu uždarius dalį gatvių, laikinai keisis ir kai kurių viešojo transporto maršrutų trasos bei judėjimo laikas. Nuo 4.30 iki 20.00 val. dalies autobusų ir troleibusų maršrutų trasos bus keičiamos, kai kurie maršrutai bus trumpinami. Dalis maršrutų pradės kursuoti vėliau arba laikinai nekursuos.
Aktualią informaciją apie viešojo transporto tvarkaraščius rasite www.judu.lt ir www.stops.lt, o transporto judėjimą realiuoju laiku galėsite stebėti JUDU švieslentėje bei JUDU programėlėje.
Autobusų maršrutų pokyčiai:
1G maršruto autobusai bus nukreipti apylanka per Olandų g. Nuo Stoties autobusai važiuos – Geležinkelio, Drujos, Olandų, Šeimyniškių, Kalvarijų g., toliau – įprasta trasa. Iki 20 val. nestos Žaliasis tiltas, Vinco Kudirkos aikštė, Islandijos(D), Mo muziejus stotelėse.
3G maršruto autobusai nuo Ukmergės g. važiuos Geležinio Vilko, V. Pietario g., Savanorių pr., J. Basanavičiaus, Švitrigailos g., toliau – įprasta trasa. 3G maršruto autobusai iki 20 val. nestos Lietuvos sąjūdžio kelias, Europos aikštė, Žaliasis tiltas, Juozo Tumo-Vaižganto ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionio (link Fabijoniškių) stotelėse.
3G-A maršrutas bus trumpinamas iki Šeimyniškių žiedo. Papildomai stos Lvivo Šeimyniškių stotelėse. Iki 20 val. nestos Žaliasis tiltas stotelėje.
6G maršruto autobusai nuo Olandų g. važiuos Šeimyniškių g., Konstitucijos pr. iki Edukologijos universiteto žiedo. Atgal autobusai grįš tokia pačia trasa. 6G maršruto autobusai iki 20 val. nestos Šv. Petro ir Povilo bažnyčia (T. Kosciuškos g.), Karaliaus Mindaugo tiltas ir Žaliasis tiltas stotelėse.
10 maršruto autobusai bus nukreipti per Žirmūnų žiedą. Iki 20 val. nestos Žaliasis tiltas, Vinco Kudirkos aikštė, Islandijos (D), Mo muziejus, Vingriai, Baziljonų, Aušros vartai, Misionierių ir Subačiaus stotelėse.
11 maršruto autobusai kursuos nuo 14:30 val.
22 maršruto autobusai nuo Lazdynų kursuos Švitrigailos g. ir stos Mikalojaus Konstantino Čiurlionio, Taraso Ševčenkos, Vienaragių stotelėse. Lazdynų kryptimi maršrutas grįš Kauno, V. Pietario g. Iki 20 val. autobusai nevyks į V. Kudirkos, J. Tumo-Vaižganto g. iki Lukiškių stoteles.
33 maršruto autobusai nuo Rinktinės g. bus nukreipti per Žirmūnų žiedą. Toliau tęs kelionę įprastą trasa. Iki 20 val. nestos Žvejų, Karaliaus Mindaugo tiltas, Kalnų Parkas stotelėse.
40 maršruto autobusai nuo Ukmergės g. važiuos Konstitucijos pr., Šeimyniškių g. iki Olandų žiedo, kur apsisuks ir grįš tokia pačia trasa. 40 maršruto autobusai iki 20 val. nestos Studentų, Alberto Goštauto, Kražių, Vašingtono aikštė ir Gynėjų stotelėse.
43 maršruto autobusai nuo Konstitucijos pr. važiuos Šeimyniškių g. iki Olandų žiedo, kur apsisuks ir grįš tokia pačia trasa. 43 maršruto autobusai iki 20 val. nestos Žaliasis tiltas, Operos ir baleto teatras, Lukiškių bei Kražių stotelėse.
46 maršruto autobusai nuo Ukmergės g. važiuos Konstitucijos pr., Šeimyniškių g. iki Olandų žiedo, kur apsisuks ir ta pačia trasa grįš atgal. 46 maršruto autobusai iki 20 val. nestos Studentų, Alberto Goštauto, Operos ir baleto teatras bei Žaliasis tiltas stotelėse.
53 maršruto autobusai vyks pakeista trasa: nuo Kalvarijų g. važiuos Šeimyniškių, Olandų, Drujos, Geležinkelio g. iki Stoties. Atgal autobusai grįš tokia pačia trasa. 53 maršruto autobusai iki 20 val. nestos Žaliasis tiltas, Vinco Kudirkos aikštė, Islandijos (D), Mo muziejus, Vingriai, Gėlių, Rūdninkų, Reformatų bei Jogailos stotelėse.
56 maršruto autobusai nuo Ukmergės g. važiuos Geležinio Vilko gatve ir sugrįš į savo trasą. 56 maršruto autobusai iki 20 val. nestos Lietuvos Sąjūdžio kelias, Nacionalinė Dailės galerija, Europos aikštė, Žaliasis tiltas, Operos ir baleto teatras, Alberto Goštauto, Nepriklausomybės aikštė, Verslo trikampis stotelėse.
73 maršruto autobusai nuo Ukmergės g. važiuos Geležinio Vilko, V. Pietario g., Savanorių pr., J. Basanavičiaus, Švitrigailos g., toliau – įprasta trasa. Atgal autobusai grįš tokia pačia trasa. 73 maršruto autobusai iki 20 val. nestos Alberto Goštauto, Kražių, Juozo Tumo-Vaižganto stotelėse.
88 maršruto autobusai nuo Oro uosto važiuos įprasta trasa iki Aušros vartų gatvės, o toliau – M. Daukšos, Žiupronių, Subačiaus, Drujos, Olandų ir Šeimyniškių gatvėmis iki stotelės Europos aikštė. 88 maršruto autobusai iki 20 val. nestos Aušros vartai (Bazilijonų g.), Rūdninkų, Mo muziejus, Reformatų, Islandijos (A), Vinco Kudirkos aikštė bei Žaliasis tiltas stotelėse.
89 maršruto autobusai bus nukreipti per Žirmūnų žiedą. Iki 20 val. nestos Žvejų, Karaliaus Mindaugo tiltas, Kalnų Parkas stotelėse.
123 maršruto autobusai bus nukreipti Geležinio vilko g. ir Konstitucijos pr. Autobusai iki 20 val. nestos Verslo trikampio, Nepriklausomybės aikštės, Alberto Goštauto, Lukiškių, Juozo Tumo-Vaižganto, Pamėnkalnio, J. Jasinskio stotelėse.
Troleibusų maršrutų pokyčiai:
2 maršruto troleibusai kryptimi iš Saulėtekio į Stotį važiuos per Olandų, Drujos, Geležinkelio g. Iki 20 val. nestos Kalnų parkas, Karaliaus Mindaugo tiltas, Vinco Kudirkos aikštė, Islandijos (D), Mo muziejus, Vingriai bei Gėlių stotelėse.
3 maršruto troleibusai važiuos Konstitucijos pr. Iki 20 val. nestos Sėlių, Latvių, Kęstučio, Liubarto tiltas (laikina), Jokūbo Jasinskio, Pamėnkalnio, Islandijos (A), Vinco Kudirkos aikštė, Karaliaus Mindaugo tiltas, Kalnų parkas bei Šv. Petro ir Povilo bažnyčia stotelėse.
4 maršruto troleibusai kursuos nuo Pasakų parko iki Antakalnio žiedo, važiuodami per Konstitucijos pr. Į įprastą trasą sugrįš po 20 val.
6 maršruto troleibusai iš Žemųjų Panerių iki stotelės Savanorių prospektas važiuos įprasta trasa, o toliau Žemaitės, Kauno ir V. Šopeno gatvėmis iki Stoties. Kursuodami pakeista trasa troleibusai nestos stotelėse – Vingis, Simono Konarskio, Mikalojaus Konarskio Čiurlionio, Pamėnkalnio, Islandijos (A), Vinco Kudirkos aikštė, Žaliasis tiltas, Kalvarijų turgus, Broniaus Laurinavičiaus skveras, Giedraičių, Tauragnų, Pramogų arena, Verkių, Autobusų parkas, Šaltinėlio, Žirmūnų žiedas.
7 maršruto troleibuso trasa laikinai trumpinama iki Pasakų parko, esančio L. Asanavičiūtės g. Įprasta trasa maršrutas bus tęsiamas nuo 14:30.
10 maršruto troleibusai kursuos nuo 20 val.
12 maršruto troleibusai nekursuos.
17 maršruto troleibusai iš Žirmūnų kursuos iki Olandų žiedo ir atgal. Sutrumpinus trasą troleibusai nestos stotelėse – Šv. Petro ir Povilo bažnyčia, Kalnų parkas, Karaliaus Mindaugo tiltas, Operos ir baleto teatras, Kražių, Juozo Tumo-Vaižganto, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio, Taraso Ševčenkos, Vienaragių, Prūsų, Naujininkai.
19 maršruto troleibusai papildomai stos laikinoje Šv. Petro ir Povilo stotelėje.
20 maršruto troleibusai kursuos nuo 20 val.
Rugsėjo 13 d., dėl vyksiančio maratono ir jo trasos Upės gatvėje, bus apribotas patekimas į prie CUP esančią automobilių stovėjimo aikštelę iš Upės gatvės pusės. Į automobilių stovėjimo aikštelę bus galima patekti iš Konstitucijos prospekto pusės.
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