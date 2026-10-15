Savivaldybėms bus įteiktos „Auksinių krivūlių“ statulėlės

Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro koncertų salėje rengiamoje ceremonijoje apdovanojimus labiausiai pasižymėjusioms savivaldybėms konkrečiose srityse įteiks keturiolika ministerijų, Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje, Lietuvos verslo konfederacijos ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos vadovai.
Renginio metu taip pat bus įteikti „Auksinės Krivūlės“ riterio ženklai asmenims, nusipelniusiems Lietuvos savivaldai, jos plėtrai ir stiprinimui.
„Auksinių krivūlių“ apdovanojimai šiemet bus teikiami 21-ąjį kartą.
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