Savivaldybė: vilniečiai vizitui į Klientų aptarnavimo centrą galės registruotis iš anksto

Pasak Vilniaus miesto savivaldybės Paslaugų skyriaus vedėjo Lauryno Jakubausko, toks pokytis priimtas atsižvelgiant į gyventojų poreikius.
„Gyventojai išsakydavo poreikį turėti galimybę vizito laiką rezervuoti iš anksto, todėl į jį atsižvelgėme. Vilniečiams svarbu ne tik pasirinkti patogiausią būdą gauti paslaugą – internetu ar atvykus į Klientų aptarnavimo centrą, – bet ir žinoti, kada tiksliai jie bus aptarnauti. Tai suteikia daugiau lankstumo ir leidžia patogiau planuoti savo dieną“, – pranešime teigia L. Jakubauskas.
Savivaldybės teigimu, iš anksto neužsiregistravę klientai ir toliau bus aptarnaujami gyvos eilės principu.
Iš viso centre gyventojams prieinama daugiau nei 300 skirtingų paslaugų, jame kasdien apsilanko virš 800 vilniečių. Anot savivaldybės, dažniausiai į centrą kreipiamasi dėl Valstybinės ligonių kasos (VLK) paslaugų, išmokų ir kompensacijų bei gyvenamosios vietos deklaravimo.
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