Savivaldybė: atliekų tvarkymo aikštelė iš Naujosios Vilnios per savaitę bus iškelta

Savivaldos teigimu, toks sprendimas priimtas šiandien vykusiame sostinės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro (ESOC) posėdyje. Skelbiama, kad ilgainiui ši atliekų srauto dalis bus pradėta laikinai tvarkyti naujoje aikštelėje sostinės Sandėlių gatvėje.
„Nuo pat pradžių ketinome aikštelę su visais jos nemaloniais kvapais iš Naujosios Vilnios iškelti, o dabar radome sprendimą, kaip padaryti tai anksčiau nei planuota“, – pranešime cituojamas sostinės meras Valdas Benkunskas.
„Sprendimą laikinai naudoti aikštelę Naujojoje Vilnioje derinome su aplinkosaugininkais, turėjome pakartotinius jų patikrinimus. Puikiai suprantu, kad tokio objekto savo kaimynystėje gyventojai nenori. Dėkoju jiems už kantrybę – Vilniaus miestui tai reiškė truputį lengviau valdomą situaciją, kol radome palankesnius sprendimus“, – teigia jis.
Savivaldybė primena, kad dėl praėjusių metų pavasarį Vilniaus mechaninio-biologinio apdorojimo (MBA) teritorijoje Gariūnuose įvykusio gaisro buvo paskelbta ekstremalioji situacija, kuri galioja iki šiol.
Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras (VAATC) dar liepą nutraukė sutartį dėl Vilniaus MBA gamyklos valdymo su privačiu operatoriumi „Energesman“, kuris esą nevykdė sutartų įsipareigojimų.
Dėl to kilo teisinis ginčas, tačiau VAATC perėmė gamyklos operavimą. Vilniaus apygardos teismas rugpjūčio pradžioje priėmė nagrinėti du atskirus „Energesman“ ieškinius, kuriais ginčijamas sprendimas nutraukti sutartis dėl MBA gamyklos Vilniuje eksploatavimo ir modernizavimo.
„Energesman“ teismo prašo įpareigoti VAATC abi sutartis vykdyti natūra – vadinasi, grąžinti į iki nutraukimo buvusią padėtį. Regionų administracinis teismas taip pat pradėjo nagrinėti „Energesman“ skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės ESOC ir jo vadovo sprendimų, susijusių su atliekų krize.
Kad galėtų susitvarkyti su gamykloje likusiomis šiukšlėmis ir kasdieniu srautu, VAATC pasirašė sutartis su trimis privačiais partneriais „Ecoservice“, „Ekonovus“ ir „Ekobazė“, kurie surenkamas atliekas rūšiuoja savo teritorijose. Viena iš tokių vietų yra bendrovės „Šatruva“ teritorija Naujojoje Vilnioje, Pramonės gatvėje, kur atliekas rūšiuoja „Ekonovus“.
Aplinkos apsaugos departamentas (AAD) pirmadienį pranešė siūlantis Vilniaus ESOC nustatyti konkrečius terminus, per kuriuos būtų pašalinti Naujoje Vilnioje užfiksuoti taršos pažeidimai, o atliekų tvarkymas – iškeltas kitur.
Departamento teigimu, aplinkosaugos pareigūnai teritorijoje nustatė paviršinių nuotekų tvarkymo reikalavimų pažeidimų, o rugpjūčio 12 d. bendrovei „Šatruva“ duotas privalomasis nurodymas pašalinti nustatytus pažeidimus.
Anot AAD, „Ekonovus“ prieš beveik dvi savaites įsipareigojo per kuo trumpesnį laiką pašalinti nustatytus pažeidimus teritorijoje, tačiau rugpjūčio 21 d. aplinkosaugininkai, atlikę patikrinimą, nustatė, kad teritorijos tvarkymo darbai dar nepradėti.
Todėl ESOC buvo rekomenduojama nustatyti konkretų terminą, per kurį turi būti pašalinti pažeidimai.
Dėl atliekų tvarkymo Vilniaus Naujosios Vilnios mikrorajono Pramonės gatvėje AAD anksčiau kreipėsi ir į prokuratūrą – prašė įvertinti, ar Vilniaus miesto savivaldybės ESOC sprendimai pavesti VAATC ir „Ekonovus“, „Ecoservice“ ir „Ekobazė“ vykdyti mišrių komunalinių atliekų tvarkymą atitinka teisės aktų reikalavimus.
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