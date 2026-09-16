Savaitgalį Vilniuje Tautų mugė kvies į spalvingą šventę

Šis kasmetinis renginys jau tapo neatsiejama Vilniaus rudens dalimi, skatinančia bendruomeniškumą, tautų draugystę ir pagarbą skirtingoms tradicijoms.
Šių metų mugės pasididžiavimas – išskirtinė Gastronomijos programa. Gedimino prospekte įsikursiančioje „Tautų skonių alėjoje“ savo kulinarinį paveldą pristatys daugiau nei 20 šalių atstovai.
Lankytojai galės ne tik įsigyti tradicinių lietuviškų mėsos gaminių, bet ir leistis į egzotišką skonių kelionę. Čia lauks Sakartvelo kalnų prieskoniai, ispaniškos čiūros, turkiška chalva bei autentiški kulinarijos stebuklai iš Tuniso, Portugalijos, Čilės ir Japonijos. Odminių skvere įsikurs „Tautų valgių“ zona, kurioje garuos autentiški karšti patiekalai – nuo uzbekiško plovo iki izraelietiškos šakšukos.
Mugės kultūros programa žada nepamirštamų įspūdžių. Lankytojų laukia koncertinė programa „Aš ir Tu esame Vilnius“, etninės kultūros akcija „Visa Lietuva šoka”, meno šventė „Draugystės žiedas“ bei dešimtojo jubiliejaus proga griausmingai sugrįžtantis romų kultūros festivalis „Gypsy Fest“.
Kviečiame susipažinti su išsamia renginių programa, o daugiau informacijos rasite oficialioje svetainėje.
Visomis dienomis – Gastronomijos ir amatų šventė Kasdien nuo 10.00 val. Gedimino prospektas ir Odminių skveras virs skonių bei amatų miesteliu. Čia veiks „Tautų skonių alėja“, „Tautų valgių“ zona bei kaimyninės Latvijos prekybininkų erdvė.
Šeštadienį ir sekmadienį Lukiškių aikštėje tautinės bendrijos kvies ne tik ragauti, bet ir iš arti stebėti maisto gamybos procesus bei sužinoti tradicijų paslaptis. Kitose mugės erdvėse nuo pat ryto karaliaus Lietuvos amatų bei tautinio paveldo kūrėjai.
Rugsėjo 18 d., Penktadienis Šventinis mugės savaitgalis startuos V. Kudirkos aikštėje. 16.00 val. lankytojus pasitiks koncertinė programa „Aš ir Tu esame Vilnius“, kurioje muzikinius pasirodymus dovanos Vilniaus kolegijos Menų ir dizaino fakulteto dėstytojai bei studentai.
Nuo 18.00 val. iki 20.00 val. toje pačioje aikštėje vyks akcija „Visa Lietuva šoka“ – sostinės folkloro ansambliai kvies visus norinčius mokytis tradicinių aukštaitiškų, dzūkiškų, suvalkietiškų, žemaitiškų ir Mažosios Lietuvos šokių žingsnelių skambant gyvai muzikai.
Rugsėjo 19 d., Šeštadienis – Kultūrų įvairovė ir „Gypsy Fest“ Šeštadienis bus skirtas margai pasaulio tautų draugystei.
V. Kudirkos aikštėje nuo 12.00 iki 15.30 val. šurmuliuos meno šventė „Draugystės žiedas“, kurioje pasirodys įvairūs vaikų, jaunimo ir senjorų kolektyvai iš Lietuvos bei užsienio, tarp jų – meksikiečių folkloro šokių grupė ir Vilniaus krašto kavalierių kapela.
Lukiškių aikštėje nuo 13.00 val. iki pat vakaro vyks Tautinių bendrijų programa „Susitinkame Vilniuje“. Scenoje vienas kitą keis Lietuvoje gyvenančių ukrainiečių, totorių, vokiečių, rusu, kirgizų bei graikų kolektyvai, o specialiosiose „Menų palapinėse“ vizualiųjų menų edukatoriai pristatys savo kūrybą.
Antroji dienos pusė bus skirta jubiliejiniam dešimtąjį kartą vyksiančiam „GYPSY FEST“ festivaliui. 15.00 val. Rotušės aikštėje miestelėnai ir dalyviai rinksis spalvingai šventinei eisenai, kuri 16.00 val. pajudės link V. Kudirkos aikštės. Ten 18.00 val. prasidės Didysis koncertas ir III-asis „Romavision“ konkursas.
Rugsėjo 20 d., Sekmadienis – Tradicijų tąsa ir svečiai iš Tailando Paskutinę mugės dieną V. Kudirkos aikštėje (12.00–15.00 val.) tęsis „Draugystės žiedo“ pasirodymai. Šįkart žiūrovus džiugins mūsų lenkų, žydų, totorių ir lietuvių dainų bei šokių ansambliai. Baigiamuoju dienos akcentu taps 15.00 val. vyksianti Tailando svečių parodomoji „Muay Thai“ kovos menų programa.
Tuo tarpu Lukiškių aikštėje nuo vidurdienio dar kartą suskambės programa „Susitinkame Vilniuje“, kurioje savo pasirodymus tęs Lietuvos tautinių bendrijų kolektyvai iš Ukrainos, Baltarusijos bei totorių bendruomenės.
Mugės lankytojai taip pat dar turės paskutinę progą aplankyti „Menų palapines“ ir padegustuoti tradicinių patiekalų.
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