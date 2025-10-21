Saugomose teritorijose ir Neries pakrantėje naikinami invaziniai uosialapiai klevai

Konsultuoja mokslininkai
„Miestas yra suinventorizavęs daugiau nei 26 tūkstančius uosialapių klevų, todėl akivaizdu, kad visų jų išnaikinti nepavyks. Tačiau būtina reguliuoti jų plitimą, ypač saugomose teritorijose bei gamtiškai jautriose upių pakrančių vietose“, – sakė Vilniaus savivaldybės Miesto aplinkos skyriaus vedėjas Gintautas Runovičius.
Šeškinės šlaitų geomorfologiniame draustinyje, kurį prižiūri Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcija, uosialapiai klevai naikinti 28 hektarų plote. Medžiai apdorojami herbicidais – šis būdas aplinkai nekenksmingas, nes medžiagos įšvirkščiamos tiesiai į kamieną. Po procedūros augalų lapai pradeda ruduoti, o medžiai palaipsniui nudžiūsta. Mažesni uosialapiai klevai buvo tiesiog iškirsti.
Pavasarį bus tikrinama, ar medžiai vis dar gyvybingi. Nudžiūvę bus iškirsti kitais metais, o atsigaunantys – dar kartą apdorojami herbicidais. „Uosialapių klevų naikinimo planą įgyvendiname bendradarbiaudami su Gamtos tyrimų centro mokslininkais. Metodai parinkti kartu su specialistais, kad šie invaziniai medžiai nebeatželtų“, – teigė direkcijos ekologas Rokas Butkus.
Pavojus kitoms augalų rūšims
Darbų tikslas – ne tik pašalinti pavojingą invazinę rūšį, bet ir atkurti tai, ką ji jau sunaikino: atviras, šviesias miško aikšteles, kuriose vėl galėtų vešėti vietiniai augalai – nuo plukių iki varpenių. Tokios buveinės anksčiau čia klestėjo, o dabar jos svarbios ne tik augalams, bet ir vabzdžiams, paukščiams bei smulkiesiems žinduoliams.
Uosialapių klevų šalinimo darbus atliko direkcijos samdyta įmonė „Ekonovus“. Panašūs darbai vyko ir A. Kojelavičiaus gatvėje bei aplinkinėse teritorijose.
Naikinami Neries pakrantėje
Invaziniai medžiai naikinami ir gamtiškai jautriose upių pakrantėse. „Per vandenį šių augalų sėklos plinta itin greitai, apima didelius plotus ir sudaro tankius, šioms buveinėms nebūdingus sąžalynus“, – aiškino R. Butkus.
Uosialapių klevų šalinimo darbai šiuo metu vyksta Neries pakrantėje – Antakalnio teritorijoje, taip pat Verkių, Žirmūnų ir Žvėryno seniūnijų pakrantėse bei Vingio parko pusėje.
