Rudenį Vilniuje – beveik tūkstantis naujų medžių ir daugiau kaip 22 tūkst. krūmų

Želdiniai atsiras tiek atnaujinamose gatvėse, tiek gyvenamuosiuose rajonuose, kur vyks ir bendruomeninės sodinimo talkos.
„Želdinimas Vilniuje vyksta nuosekliai – pavasarį pasodinome daugiau kaip 2700 medžių, o rudenį dar beveik tūkstantį. Svarbu ne tik bendras skaičius, bet ir tai, kad želdiniai atsirastų ten, kur jų labiausiai reikia – prie gatvių, gyvenamuosiuose rajonuose, atnaujinamose viešosiose erdvėse“, – sakė Vilniaus miesto savivaldybės Miesto aplinkos skyriaus vadovas Gintautas Runovičius.
Dalis želdinių bus sodinama kartu su vykdomais gatvių tvarkymo darbais. Švitrigailos gatvėje numatyta pasodinti 25 medžiai, daugiau kaip 2100 krūmų ir 2300 žolinių augalų.
Panerių g. – Kauno g. atkarpoje bus pasodinta 13 medžių ir įrengta 273 kv. m krūmų želdynų, A. Vivulskio g. – J. Basanavičiaus g. atkarpoje – 12 medžių ir 278 kv. m krūmų.
Naugarduko, T. Ševčenkos ir A. Vivulskio gatvių atkarpose taip pat bus įrengiami nauji krūmų ir žolinių augalų želdynai.
Rudenį numatomos ir trys sodinimo talkos, į kurias bus kviečiami gyventojai.
Justiniškių g. 50–52 planuojamame urbanistiniame miškelyje bus sodinama 270 medžių ir 312 krūmų, Baltrušaičio g. 79D – 326 medžiai ir 352 krūmai.
Talka vyks ir Medeinos gatvėje – čia planuojama pasodinti 38 medžius ir 939 krūmus.
Talkų metu bus sodinami ąžuolai, liepos, pušys, beržai, klevai, bukai, skroblai, šermukšniai, taip pat sedulos, aronijos, putinai, lanksvos ir kiti krūmai.
Pavasarinio želdinimo sezono metu Vilniuje jau pasodinta 2719 medžių, 16 297 krūmai ir 31 880 žolinių augalų.
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