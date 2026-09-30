Prie ligoninės sugužės tarnybos: ragina išlikti ramiais – tai pratybų dalis

Skelbiama, kad M. Marcinkevičiaus ligoninės teritorijoje bei Vilniaus miesto klinikinės ligoninės prieigose 15–18 val. bus matomi greitosios medicinos pagalbos, ugniagesių gelbėtojų, policijos ekipažai, taip pat veiks nevyriausybinės organizacijos.
„Raginame išlikti ramiais – tai yra pratybų dalis“, – skelbia savivaldybė.
Kauno g. sankryžose su J. Jablonskio g. ir Mindaugo g. eismą reguliuos policijos pareigūnai. Policijos ekipažas taip pat budės prie S. Batoro–Olandų–Drujos gatvių žiedinės sankryžos.
Kaip rašė BNS, „Vyčio skliautas 2026“ prasidėjo praėjusį penktadienį ir yra didžiausios kasmetinės tokios pratybos Lietuvoje, jos tęsis iki spalio 3 dienos.
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