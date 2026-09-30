 Prie ligoninės sugužės tarnybos: ragina išlikti ramiais – tai pratybų dalis

Prie ligoninės sugužės tarnybos: ragina išlikti ramiais – tai pratybų dalis

2026-09-30 14:14
BNS inf.

Vykstant pratyboms „Vyčio skliautas 2026“ trečiadienį bus imituojama Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės evakuacija, pranešė Vilniaus miesto savivaldybė.

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<span>Prie ligoninės sugužės tarnybos: ragina išlikti ramiais – tai pratybų dalis</span>
Prie ligoninės sugužės tarnybos: ragina išlikti ramiais – tai pratybų dalis / L. Balandžio / BNS nuotr.

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Skelbiama, kad M. Marcinkevičiaus ligoninės teritorijoje bei Vilniaus miesto klinikinės ligoninės prieigose 15–18 val. bus matomi greitosios medicinos pagalbos, ugniagesių gelbėtojų, policijos ekipažai, taip pat veiks nevyriausybinės organizacijos.

„Raginame išlikti ramiais – tai yra pratybų dalis“, – skelbia savivaldybė.

Kauno g. sankryžose su J. Jablonskio g. ir Mindaugo g. eismą reguliuos policijos pareigūnai. Policijos ekipažas taip pat budės prie S. Batoro–Olandų–Drujos gatvių žiedinės sankryžos.

Kaip rašė BNS, „Vyčio skliautas 2026“ prasidėjo praėjusį penktadienį ir yra didžiausios kasmetinės tokios pratybos Lietuvoje, jos tęsis iki spalio 3 dienos.

Šiame straipsnyje:
Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės evakuacija
Vilnius
evakuacija
Vyčio skliautas 2026

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