Prabilo Santaras palikęs neurochirurgas

Vilniuje gyvenančioms mamoms pirmasis smūgis buvo sužinojus, kad vaikai turi rimtų sveikatos problemų. Negana to, dabar dar vienas išbandymas – anot jų, nebelieka vaikus gydžiusių ir operavusių specialistų.
„Profesorius Ročka ir daktaras Raugalas operavo Kamilę jau 30 kartų“, – pasakojo mama Jurgita Rogožienė.
30 kartų operuotai mergaitei dar tik treji metukai.
„Ji neišnešiotas ankstukas, gimusi 22 savaitę, svėrė 500 gramų, dėl to išsivystė sudėtingos formos hidrocefalija – daug cistų galvoje“, – sakė J. Rogožienė.
Anot vilnietės, tik dėl minėtų gydytojų mergaitė dabar mokosi vaikščioti ir kalbėti.
Kitos mamos vaikui atliktos aštuonios operacijos.
„Daktaras Raugalas tikriausiai iš tų aštuonių operacijų tik porą yra daręs savo darbo laiku. Visa kita – arba savaitgaliai, arba atvažiuodavo iš atostogų. Niekam nesu tiek daug žinučių naktį prirašiusi, kiek jam, o jis visada atsakydavo“, – pasakojo mama Lina Antinienė.
Ir taip vienas po kito – būrys tėvų minėtus gydytojus vadina angelais sargais. Sako, kad dėl jų profesionalumo ir neeilinio atsidavimo vaikai gyvena iki šiol, kai kiti nebetikėjo.
„Mus išgelbėjo tie gydytojai, kurie dabar išeina, ir nežinau, kas gelbės kitus vaikus. Yra likęs vienas gydytojas, kuris negali apimti viso skyriaus“, – teigė mama Agnė Ambraškienė.
„Esame netyčia patekę į Kauno klinikas. Neurochirurgai, kai pakonsultavo, pasakė, kad reikėtų dviejų dienų susipažinti su operacijomis ir panašiai, o tada jie nuspręstų, ar apsiimtų. O jeigu mums ekstra – neturime poros dienų“, – pasakojo J. Rogožienė.
„Šiuo metu esame reabilitacijoje Lenkijoje. Kai grįšime – neaišku, kokia bus situacija, ar bus dar likęs skyrius“, – kalbėjo mama Anastasia Gruntmejer.
„Pirma operacija buvo smegenų plėvės išskirstymas. Automatiškai pradedi mąstyti, kaip reikės toliau gyventi“, – prisiminė mama Svitlana Balchenye.
Kas vyksta Santaros klinikose?
„Nuo lapkričio 1 d. oficialiai pradėjau eiti pareigas“, – teigė Santaros klinikų Neurochirurgijos centro vadovas Aidanas Preikšaitis.
Kas įvyko, kad taip vertinami specialistai kone vienu metu išėjo?
„Man šie argumentai nėra žinomi“, – komentavo A. Preikšaitis.
„Girdėjau tokių atgarsių, kad gauna skundų iš administracijos, kad vyksta mobingas, kivirčai. Manau, kad išėjo nenorėdamas, bet dėl to, kad privertė administracija“, – kalbėjo mama A. Ambraškienė.
„Jie patys apsisprendė išeiti“, – paaiškino A. Preikšaitis.
Kilus ažiotažui prabilo ir pats gydytojas Ramūnas Raugalas.
„Tokios audringos reakcijos nesitikėjau“, – pripažino R. Raugalas.
Jis sako, kad sprendimą išeiti priėmė ne spontaniškai ir ne emocijų vedinas.
„Centre jau porą metų tvyro didelė įtampa. Paskutinis lašas buvo naujojo centro vadovo konkursas ir jo rezultatai“, – teigė R. Raugalas.
„Daktaras Raugalas įkūrė vaikų neurochirurgiją Santarose, jis – pradininkas. Ročka – tam tikrų operacijų pradininkas. Jie – genijai Vilniuje. Dabar aukščiausio lygio ligoninė nieko nebeturės iš genijų“, – kalbėjo mama J. Rogožienė.
Pasirodo, tai ne vieninteliai per rugsėjį–spalį išėję. Anot R. Raugalo, artimiausiu metu planuoja išeiti dar trys.
„Nežinau, čia mitingo reikia“, – replikavo A. Ambraškienė.
Klinikos sukilusius tėvus ramina – dėl išėjusių kolegų gydymas nestos, operacijų nukelti nereikės.
„Kolektyvo sąstatas – vienuolika žmonių, ir jis – pakankamas. Visa atmosfera centre yra gera, ir užtikriname paslaugas pilnomis apimtimis tiek vaikų, tiek suaugusiųjų“, – patikino A. Preikšaitis.
„Į kito gydytojo rankas bijočiau atiduoti savo vaiko galvą, sakykime taip“, – sakė A. Ambraškienė.
„Lieka patyrę neurochirurgai, geri klinicistai, gal kiek mažai patirties su vaikais, tiesą sakant, labai mažai“, – pripažino R. Raugalas.
O pats ar dar operuos, kad ir kitose klinikose?
„Dabar neatsakysiu. Dabar daug nuovargio. Einu į mišką“, – nusišypsojo R. Raugalas.
Į situaciją sureagavo ir ministerija, sulaukusi aštuonių pranešimų iš tėvų.
„Pavedė Santaros klinikų vadovui dar kartą atidžiai ištirti situaciją dėl darbo organizavimo neurochirurgijos centre“, – informavo SAM Asmens sveikatos departamento direktorė Odeta Vitkūnienė.
„Širdelės dreba ir norisi verkti, bet tikiuosi, kad viskas bus gerai“, – sakė S. Balchenye.
Iš pačių darbuotojų skundų ministerija nesulaukė.
Tačiau kreipimųsi gavo Darbo inspekcija – šiemet nagrinėti keturi darbo ginčai, tačiau neurochirurgijos skyrius juose neminimas.
