Lovos tuščios nelieka: dėl gripo ligoninėse – vis daugiau vaikų

Mažasis Dilanas į vaikų ligoninę pateko su dideliu karščiavimu.
„38 su trupučiu“, – sakė sergančio vaiko tėtis Augustinas Karvelis.
Berniukui – vos septyni mėnesiai, tad tėvai reagavo nieko nelaukdami.
„Žmonai paskambinau, ji atvažiavo iš darbo, tada išsikvietėme greitąją ir atvažiavome į Santariškes“, – pasakojo A. Karvelis.
Dilanui iš karto diagnozuotas gripas. Anot tėčio, savijauta namuose pablogėjo labai netikėtai.
„Iš pat pradžių retkarčiais pakosėjo. O po to jau pradėjo normaliai sirgti, karščiuoti, temperatūra labai pakilo“, – pasakojo A. Karvelis.
Dabar vaikas jaučiasi geriau, tad gydymą tėvai tęs namuose.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Tačiau išleidus vienus vaikus, lovos tuščios nelieka. Per dieną dėl gripo Santaros klinikose paguldoma po maždaug penkiolika vaikų.
„Būna dienų, kai paguldome dvylika, bet būna dienų, kai yra ir aštuoniolika pacientų. Maždaug toks skaičius. Su kolegomis irgi aptariame – praktiškai kiek išleidžiame į namus pacientų, tiek vėl atvyksta naujų“, – aiškino Santaros klinikų Vaikų infekcinių ligų skyriaus vedėja Inga Ivaškevičienė.
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras skelbia – ligoninės pildosi. Vien per savaitę hospitalizuota apie 130 sergančiųjų gripu, o didžioji dauguma jų – vaikai, daugiau nei 70 procentų.
„Tai susiję su socialiniu aktyviu gyvenimu, su imuniteto spragomis, su prevencijos priemonių laikymusi, nes mažai vaikų skiepijasi“, – teigė NVSC Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus patarėja Greta Gargasienė.
Paskiepytų vaikų visoje šalyje – vos 2 procentai. Ligonines užplūdo skiepo dar negavę vaikai.
„Skiepui yra sukelti tokie lūkesčiai, kad jis apsaugotų nuo sunkių atvejų, hospitalizacijos poreikio arba komplikacijų“, – pabrėžė I. Ivaškevičienė.
Šis gripo sezonas – nustebino. Liga pasirodė maždaug mėnesiu anksčiau.
„Praėjusią savaitę buvo registruota daugiau nei 5,8 tūkst. atvejų. Panašų skaičių turėjome tik praeitais metais sausio mėnesį“, – sakė G. Gargasienė.
Praktiškai kiek išleidžiame į namus pacientų, tiek vėl atvyksta naujų.
Poliklinikose taip pat jaučiamas antplūdis. Besikreipiančių kasdien vis daugiau. Dominuoja būtent A tipo gripas – stipresnis.
„Jam dažniausiai būdinga labai ūmi pradžia, pasireiškia karščiavimas iki 39–40 laipsnių, kuris sunkiai mažinasi vaistais“, – aiškino Antakalnio poliklinikos šeimos gydytoja Gabija Gaidamavičiūtė.
Anot gydytojos, kadangi gripas jau įsibėgėjęs, suaugusieji dažnai apsikrečia nuo vaikų. Ligos eiga – panaši.
„Kosulys, sloga, labai didelis silpnumas, bendras raumenų skausmas, galvos skausmas“, – vardijo G. Gaidamavičiūtė.
Vakcinos atnaujinamos kasmet, tačiau šįkart gripas pakito daugiau nei įprastai. Kaip aiškina specialistė, dažniausiai vieną gripo virusą keičia jo „brolis“, o šįkart – labiau „pusbrolis“.
„Šis virusas pakito daugiau nei tikėtasi. Tikėtina, kad būtent tas pakitimas lemia ankstesnę ligos pradžią. Vaikai ir suaugusieji, kurie pastaraisiais metais su gripo virusu nesusidūrė, dabar gali greičiau užsikrėsti“, – aiškino G. Gargasienė.
Sergamumo tempo nebeatlaiko ir švietimo įstaigos. Vis daugiau jų dalį pamokų vykdo nuotoliniu būdu. Vienoje sostinės progimnazijų susirgo apie 17 procentų mokinių.
„Šiuo metu trys klasės mokosi nuotoliu, ir tose klasėse serga apie 40–50 procentų vaikų“, – sakė Jono Basanavičiaus progimnazijos direktorė Jurgita Nemanienė.
Dėl gripo nedirba ir apie 10 procentų mokyklos darbuotojų. Anot direktorės, nuolat vėdinamos patalpos, imamasi ir kitų prevencinių priemonių. Pernai situacija buvo geresnė, tad tikimasi virusą suvaldyti.
„Praėjusiais metais nesirgome gruodžio mėnesį – pradėjome sirgti sausio pabaigoje–vasario pradžioje“, – sakė J. Nemanienė.
Šiemet gripas dažnai pasireiškia ir virškinimo trakto sutrikimais – vėmimu, viduriavimu. Tokia ligos eiga sukėlė jau ne vieną komplikaciją. Be plaučių uždegimo, fiksuojama ir nemažai dehidratavusių pacientų.
„Vaikai vemia, viduriuoja, o tai dar labiau prisideda prie skysčių netekimo“, – teigė I. Ivaškevičienė.
Tarp suaugusiųjų skiepijimo tempai taip pat nedideli – vos 10 procentų. Nemokamai skiepytis gali 2–7 metų vaikai, nėščiosios, vyresni nei 65-erių ir kiti rizikos grupei priklausantys žmonės.
„65-erių ir vyresni bei lėtinėmis ligomis sergantys asmenys skiepijasi labai aktyviai kiekvieną sezoną. Matome, kad iš visų rizikos grupių šios grupės yra aktyviausios“, – sakė G. Gargasienė.
Kol kas epideminis sergamumas pasiektas trijose savivaldybėse – Vilniaus mieste ir rajone bei Širvintų rajone.
Naujausi komentarai