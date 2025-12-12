 Santarų klinikose miškininkai kraujo donorams dovanos kalėdines eglutes

Santarų klinikose miškininkai kraujo donorams dovanos kalėdines eglutes

2025-12-12 08:11
BNS inf.

Valstybinių miškų urėdijos (VMU) miškininkai penktadienį Santarų klinikų Kraujo centre dovanos kalėdines eglutes kraujo donorams.

Eglutės
Eglutės / R. Riabovo/ BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

„Ši iniciatyva – ne tik tradicija, bet ir viena laukiamiausių metų akcijų. Džiugu žinoti, kad galime prasmingai ir tvariai atsidėkoti žmonėms už jų neatlygintiną veiklą. Kalėdos primena, jog turime sustoti ir pagalvoti vieni apie kitus“, – teigia VMU vadovas Valdas Kaubrė.  

Akciją „Eglutė gyvenimui“ VMU organizuoja penktus metus, jų teigimu, tai padėka donorams, kurių geranoriškas sprendimas gelbsti gyvybes ir kuria šventinę viltį tiems, kuriems jos labiausiai reikia.  

Anot Miškų urėdijos, vazonėlyje auginamas medelis yra atsinaujinančio gyvenimo ir gyvybės simbolis: eglute galima grožėtis ne tik šventiniu laikotarpiu, bet ir pavasarį pasodinti šalia namų ar sodybos.

Kraujo centro vyriausiosios specialistės Vaidos Strakšytės teigimu, „tą dieną Kraujo centre tvyro ypatinga gerumo atmosfera, kuri sujungia visus ir primena, kaip svarbu dalintis“.

„Džiaugiamės matydami donorus, kurie akcijos laukia tarsi mažos šventės – dėl nuoširdaus bendravimo ir gražios, prasmingos dovanos“, – sakė ji.

Kasmet Santaros klinikų Kraujo centre kraujo aukoja apie 25 tūkst. žmonių, iš kurių 80 procentų – nuolatiniai kraujo donorai.

Šiame straipsnyje:
Santaros klinikos
eglutės
kraujo donoras
donorystė
dovana

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų