Santarų klinikose miškininkai kraujo donorams dovanos kalėdines eglutes

„Ši iniciatyva – ne tik tradicija, bet ir viena laukiamiausių metų akcijų. Džiugu žinoti, kad galime prasmingai ir tvariai atsidėkoti žmonėms už jų neatlygintiną veiklą. Kalėdos primena, jog turime sustoti ir pagalvoti vieni apie kitus“, – teigia VMU vadovas Valdas Kaubrė.
Akciją „Eglutė gyvenimui“ VMU organizuoja penktus metus, jų teigimu, tai padėka donorams, kurių geranoriškas sprendimas gelbsti gyvybes ir kuria šventinę viltį tiems, kuriems jos labiausiai reikia.
Anot Miškų urėdijos, vazonėlyje auginamas medelis yra atsinaujinančio gyvenimo ir gyvybės simbolis: eglute galima grožėtis ne tik šventiniu laikotarpiu, bet ir pavasarį pasodinti šalia namų ar sodybos.
Kraujo centro vyriausiosios specialistės Vaidos Strakšytės teigimu, „tą dieną Kraujo centre tvyro ypatinga gerumo atmosfera, kuri sujungia visus ir primena, kaip svarbu dalintis“.
„Džiaugiamės matydami donorus, kurie akcijos laukia tarsi mažos šventės – dėl nuoširdaus bendravimo ir gražios, prasmingos dovanos“, – sakė ji.
Kasmet Santaros klinikų Kraujo centre kraujo aukoja apie 25 tūkst. žmonių, iš kurių 80 procentų – nuolatiniai kraujo donorai.
