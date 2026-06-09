Pirmą kartą Vilniuje – Upės festivalis sukvies į muzikos, pramogų ir miesto istorijos šventę

Neris nuo seno buvo viena svarbiausių miesto ašių – prie jos kūrėsi rajonai, vyko prekyba, čia žmonės leisdavo laiką. Šią vasarą upė vėl kviečia sugrįžti arčiau – susitikti, judėti, atrasti miestą iš naujo ir patirti jį kitaip.
„Šv. Kristoforo diena – gera proga atsigręžti į Nerį, kuri Vilnių jungia ne tik geografiškai, bet ir per kasdienius maršrutus, prisiminimus bei miesto gyvenimą. Norime, kad vilniečiai prie upės ateitų sąmoningai – pabūti, susitikti, ilsėtis ar aktyviai leisti laiką“, – sakė Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.
Festivalio veiklos drieksis per kelias Neries pakrančių atkarpas – skirtingose miesto vietose lankytojus pasitiks įvairios kultūrinės, sporto ir pramoginės iniciatyvos. Prie Baltojo tilto vyks aktyvaus laisvalaikio veiklos, sporto užsiėmimai ir „Red Bull Tandemynės“, o vakarą čia vainikuos koncertas.
Kitose pakrantės erdvėse bus galima dalyvauti kino seansuose po atviru dangumi, šokti, įsitraukti į kūrybines dirbtuves, susitikti su autoriais ar atrasti miestą per edukacines veiklas. Taip pat vyks skaitymai, knygų klubų susitikimai, veiklos šeimoms, muzikiniai pasirodymai ir bendruomeniškos iniciatyvos.
Festivalio metu netrūks ir aktyvių patirčių – sporto užsiėmimai, iššūkiai bei naktiniai plaukimai baidarėmis Nerimi. Ieškantys išskirtinės vakaro atmosferos galės sudalyvauti ir tyliojoje diskotekoje.
Vienu ryškiausių festivalio akcentų taps pirmą kartą Baltijos šalyse rengiamos „Red Bull Tandemynės“ – azartiškos ir kūrybiškos dviračių varžybos ant vandens. Komandos varžysis ne tik greičiu, bet ir išradingumu, todėl žiūrovų lauks netikėtos konstrukcijos, humoras ir įspūdingi nusileidimai į Nerį.
Upės festivalis kviečia vilniečius iš naujo atrasti vieną svarbiausių miesto erdvių – upę, kuri vasarą gali tapti gyvu Vilniaus centru.
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