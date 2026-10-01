 Pasirašyta taikos sutartis dėl Maskvos namų griovimo

Pasirašyta taikos sutartis dėl Maskvos namų griovimo

2026-10-01 17:33
Algimantė Ambrulaitytė (BNS)

Po ketverius metus trukusių procesų ir teismų ketvirtadienį pagaliau pasirašyta taikos sutartis dėl vadinamųjų Maskvos namų pastato griovimo.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
<span>Pasirašyta taikos sutartis dėl Maskvos namų griovimo</span>
Pasirašyta taikos sutartis dėl Maskvos namų griovimo / L. Balandžio / BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Sutartį pasirašė Statybos inspekcija ir Maskvos namus Vilniuje valdančios likviduojamos viešosios įstaigos bankroto administratorius Šatrijos biuras.   

„Sutartį pasirašė Statybos inspekcija ir bankrutuojanti „Maskvos kultūros ir verslo centras – Maskvos namai“, atstovaujama nemokumo administratoriaus „Šatrijos biuras“, – BNS pranešė Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos (VTPSI) atstovė Viktorija Šinkūnienė.

Anksčiau įstaigos viršininkas Albertas Stanislovaitis teigė, kad pasiektu susitarimu Šatrijos biuras pasitelkęs verslą iš VTPSI perimtų atsakomybę įvykdyti teismo sprendimą ir nugriauti pastatą.

Taikos sutartį dar turės patvirtinti teismas. 

Šiame straipsnyje:
Maskvos namai
taikos sutartis
griovimas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų