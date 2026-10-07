Paminėtos išpuolio prieš Izraelį metinės: išgyvenusioji skerdynes prisiminė nužudytus draugus

36 metų M. Tezaza pasakojo, kad festivalyje dalyvavo daugiau kaip 3 tūkst. žmonių iš įvairių pasaulio šalių, tarp jų buvo ir jos draugai Danielis Kohnas bei Yochayevas Benas Zkaria. Abu jie buvo nužudyti šalia jos.
„Teroristai bandė nužudyti ir mane. Buvau sužeista, tačiau apsimečiau mirusi, todėl išgyvenau. Mano draugai buvo kaip broliai. Jie mylėjo gyvenimą ir norėjo padaryti pasaulį geresnį“, – su renginio Vilniuje dalyviais dalinosi M. Tezaza.
„Tai labai sunki diena. Tikiuosi, kad sulauksime dienos, kai visi bus laisvi, saugūs ir laimingi“, – pridūrė ji.
Izraelio ambasadorė Lietuvoje Shelly Hugler Livne savo kalboje teigė, kad spalio 7-oji Izraelį pakeitė visiems laikams. Ji dėkojo M. Tezazai už viešą pasakojimą apie išgyventą tragediją.
„Ši diena mus pakeitė visiems laikams“, – sakė ambasadorė.
Seimo pirmininkas Juozas Olekas įrašytoje kalboje pabrėžė, kad spalio 7-osios aukas būtina prisiminti kartu su kitų karų civilių aukomis.
„Turime bendromis mūsų visų pastangomis stabdyti agresiją ir pagerbti tas aukas, kurios paaukojo savo brangiausią gyvybę dėl laisvės ir demokratijos“, – sakė jis.
Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė Faina Kuklansky ragino išlikti vieningiems ir kovoti už žmogaus teises.
„Turime prisiminti ir pasakyti savo vaikams, kad žydai tūkstančius metų buvo persekiojami ir žeminami, tačiau mes išgyvenome. Turime laikytis kartu“, – kalbėjo F. Kuklansky.
Reaguodamas į kritiką Izraeliui dėl veiksmų Gazoje po išpuolio, Seimo Užsienio reikalų komiteto narys Emanuelis Zingeris teigė, kad demokratinės valstybės turi teisę gintis.
„Ar mes praradome solidarumo jausmą demokratiniame pasaulyje? Ukrainoje jie turi teisę gintis. Izraelyje jie turi teisę gintis“, – pabrėžė parlamentaras.
Lietuvos Katalikų Bažnyčios atstovas vyskupas Arūnas Poniškaitis, ragino neleisti terorui ir karui sunaikinti taikaus sugyvenimo vilties.
„Tegul mumyse viltis gyventi ir taikiai sugyventi būna stipresnė už bet kokius tam priešinamus dalykus“, – sakė vyskupas.
Minėjimo metu aukos pagerbtos tylos minute, meldėsi Vilniaus choralinės sinagogos kantorius Šmuelis Jatomas. Renginyje Lietuvos ir Izraelio himnus giedojo Šolom Aleichemo ORT gimnazijos mokiniai.
ELTA primena, kad 2023 metų spalio 7 dieną „Hamas“ ir kitų palestiniečių ginkluotų grupuočių kovotojai surengė išpuolį Izraelio pietuose. Per jį žuvo daugiau kaip 1,2 tūkst. žmonių, daugiausia civilių, o apie 250 žmonių buvo paimti įkaitais. Izraelis, atsakydamas į išpuolį, pradėjo karinę operaciją Gazos Ruože.
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