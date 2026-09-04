Nuo treniruočių iki pergalių: Vilnius jaunųjų sportininkų ugdymui skiria 0,5 mln. Eurų

Šiemet Jaunojo sportininko krepšelio programai skirta beveik 0,5 mln. eurų, kuriuos pasidalins 27 sostinės sporto organizacijos. Šis finansavimas padeda užtikrinti nuoseklų ir kokybišką jaunųjų sportininkų rengimą, sudaro geresnes sąlygas treniruotėms, varžyboms ir ilgalaikiam meistriškumo ugdymui.
„Norime, kad kuo daugiau vaikų ir jaunuolių Vilniuje turėtų galimybę sportuoti kokybiškomis sąlygomis ir galėtų nuosekliai siekti aukščiausių rezultatų. Sporto mokyklose užauga talentai, kurie vėliau garsina Vilnių ir Lietuvą nacionalinėse rinktinėse, Europos ar pasaulio čempionatuose. Investuodami į jaunųjų sportininkų ugdymą šiandien, kuriame sąlygas ateities pergalėms ir stipriai miesto sporto bendruomenei“, – sakė Vilniaus meras Valdas Benkunskas.
Jaunojo sportininko krepšelis skiriamas organizacijoms, kurios užtikrina kokybišką ir ilgalaikį sportininkų ugdymą – nuo pirmųjų treniruočių iki aukšto meistriškumo sporto. Programoje dalyvaujančios organizacijos privalo turėti kvalifikuotus trenerius, tinkamą infrastruktūrą, o jų ugdytiniai aktyviai dalyvauti oficialiose varžybose ir atstovauti Vilniui.
„Vilniuje turime tiek daug pasirinkimų sporte – nuo lengvosios atletikos ir dviratininkų iki laipiojimo, regbio ar badmintono. Bet už kiekvieno čempiono stovi labai plati komanda, kurios kasdienį darbą jaunojo sportininko krepšelis gali palengvinti. Taip siekiame, kad dar daugiau vaikų pamiltų sportą ir toliau turėtume stiprią ir aukščiausių rezultatų siekiančią sporto bendruomenę“, – teigė Vilniaus vicemeras Vytautas Mitalas.
Susipažinkite su 2026 m. Jaunojo sportininko krepšelio programų konkurso rezultatais: https://vilnius.lt/naujienos/2026-m-jaunojo-sportininko-krepselio-programu-konkurso-rezultatai.
Programos augimas atspindi sporto bendruomenės poreikius
Per trejus metus Jaunojo sportininko krepšelio programa reikšmingai išsiplėtė. Jei 2024 metais finansavimas buvo skirtas tik futbolo ir krepšinio organizacijoms, tai pernai paraiškas jau galėjo teikti 22 sporto šakų atstovai, o šiemet programa apėmė net 30 sporto šakų.
Šiais metais iš viso sulaukta 29 paraiškų. Didžiausio susidomėjimo, kaip ir ankstesniais metais, sulaukė futbolas – pateikta 11 paraiškų.
Taip pat programoje dalyvavo 5 kiokušin karatė organizacijos, 2 ledo ritulio organizacijos bei po vieną lėkščiasvydžio, teniso, tinklinio, tailandietiško bokso (muaythai), regbio, lengvosios atletikos, laipiojimo sporto, krepšinio, dziudo, dviračių sporto ir badmintono organizacijų paraišką.
Įvertinus paraiškas, finansavimą numatoma skirti 27 sporto organizacijoms. Pareiškėjams už vieną Jaunojo sportininko ugdymo programos sportininką bus skiriamas 240 eurų krepšelis metams.
Bendra programos vertė šiemet siekia 499 983,60 eurų. Tai didžiausia suma nuo programos pradžios. Ankstesniais metais šiai priemonei buvo skiriama po 400 tūkst. eurų, tačiau augant programos populiarumui ir poreikiui ugdyti daugiau jaunųjų sportininkų, finansavimas buvo nuosekliai didinamas. Pernai programai skirtas papildomas finansavimas ir iš viso paskirstyta 446 160 eurų.
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