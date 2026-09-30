 Nacionalinis stadionas įgauna dar daugiau formos: spalį – stogo dengimo pradžia

Nacionalinis stadionas įgauna dar daugiau formos: spalį – stogo dengimo pradžia

2026-09-30 11:08
Pranešimas spaudai

Nacionalinio stadiono statybvietėje darbai sparčiai juda į priekį – darbai persikėlė į stadiono vidų ir aplinką. Jau spalį planuojama pradėti dengti stadiono stogą.

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<span>Nacionalinis stadionas įgauna dar daugiau formos: spalį – stogo dengimo pradžia</span>
Nacionalinis stadionas įgauna dar daugiau formos: spalį – stogo dengimo pradžia / Vilniaus miesto savivaldybės nuotr.

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Šiuo metu stadione vykdomi numatytų patalpų įrengimo darbai, pradėti montuoti inžineriniai tinklai.

Iki metų pabaigos planuojama užbaigti treniruočių aikščių pagrindų įrengimą. 

Esant tinkamoms oro sąlygoms, taip pat numatoma įrengti (išasfaltuoti) kelių ir pėsčiųjų takų pagrindus.

Pagrindinių konstrukcijų montavimas stadione baigtas liepą – anksčiau nei buvo numatyta pirminiame darbų grafike. 

Per devynis mėnesius sumontuota daugiau kaip 5 tūkst. gelžbetoninių konstrukcijų, tarp jų – 1 766 tūkst. tribūnų konstrukcijos. 

Taip pat sumontuotos pagrindinės stadiono laikančiosios ir atitvarinės konstrukcijos.

Šiame straipsnyje:
nacionalinis stadionas
statybos
stogo darbai
patalpos
Vilnius

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