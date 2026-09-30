Nacionalinis stadionas įgauna dar daugiau formos: spalį – stogo dengimo pradžia

Šiuo metu stadione vykdomi numatytų patalpų įrengimo darbai, pradėti montuoti inžineriniai tinklai.
Iki metų pabaigos planuojama užbaigti treniruočių aikščių pagrindų įrengimą.
Esant tinkamoms oro sąlygoms, taip pat numatoma įrengti (išasfaltuoti) kelių ir pėsčiųjų takų pagrindus.
Pagrindinių konstrukcijų montavimas stadione baigtas liepą – anksčiau nei buvo numatyta pirminiame darbų grafike.
Per devynis mėnesius sumontuota daugiau kaip 5 tūkst. gelžbetoninių konstrukcijų, tarp jų – 1 766 tūkst. tribūnų konstrukcijos.
Taip pat sumontuotos pagrindinės stadiono laikančiosios ir atitvarinės konstrukcijos.
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