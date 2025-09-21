Ministerijai žadant partnerystės registravimo modelį, Vilnius atsisako laikinų liudijimų idėjos

„Šiuo metu rengiami Vedybų sutarčių registro informacinės sistemos reguliacinės aplinkos pakeitimai ir iki šių metų pabaigos tikimasi šią informacinę sistemą pritaikyti partnerystės ir partnerystės sutarčių registravimui, užtikrinant įsiteisėjusių teismo sprendimų vykdymą“, – teigiama BNS perduotame Teisingumo ministerijos komentare.
Atsižvelgdama į šiuos planuojamus pokyčius, Vilniaus savivaldybė atsisako laikino siūlymo – popierinio partnerystės registravimą liudijančio dokumento.
Teisingumo ministerija BNS nurodė nesanti susipažinusi su Vilniaus savivaldybės siūlymu, todėl negali vertinti „kokius pagrindinius teisinius iššūkius jis kelia“.
Sprendimą lėmė Teisingumo ministerijos pozicija
Kaip BNS teigė savivaldybės atstovas Gabrielius Grubinskas, iki įsigaliojant teismo sprendimui dėl pirmosios partnerystės pripažinimo Lietuvoje, savivaldybė „gavo nuraminimą“ iš Teisingumo ministerijos, kad sprendimas dėl registro buvo rastas.
„Teisingumo ministerijos ir „Registrų centro“ komunikacija su savivaldybe šiuo klausimu leido savivaldybei suprasti, kad esamame registre bus registruojamos partnerystės iškart po teismo sprendimo įsigaliojimo“, – teigė G. Grubinskas.
„Savivaldybė, gavusi šią informaciją, nusprendė, kad teikti atskirus popierinius dokumentus ir kištis į partnerystės registravimo procesą nėra prasmės, nes sprendimas rastas“, – pridūrė jis.
Teismo sprendimas dėl dviejų moterų – Karolinos ir Eglės – partnerystės įsigaliojo rugsėjo 9-ąją.
Susituokus skirtingų lyčių poroms, informacija apie jų santykius atsiduria gyventojų registre. Tuo metu į Vedybų sutarčių registrą šiuo metu pateikiama informacija apie vedybų sutartis, sutartis dėl santuokos nutraukimo ar gyvenimo skyrium pasekmių, turto padalijimą.
Svarstytų liudijimų nauda – neaiški
Tuo metu Kauno, Klaipėdos ir kitos kelios mažesnės savivaldybės BNS sakė nesvarstančios išduoti laikinų dokumentų, kurių idėją buvo iškėlęs Vilnius.
„Savivaldybė nėra svarsčiusi laikino popierinio dokumento, patvirtinančio partnerystės faktą, išdavimo galimybės. Iki šiol tokio poreikio mūsų savivaldybėje nebuvo iškilę“, – BNS nurodė Klaipėdos miesto savivaldybė.
Kadangi šiuo metu vis dar nėra galimybės į registrus įtraukti partnerystės faktą, tos pačios lyties asmenų poros institucijoms, pavyzdžiui, gydymo įstaigoms, privalo pateikti teismo sprendimą kaip vienintelį teisinį santykių įrodymą.
„Tačiau lauksime Teisingumo ministerijos vertinimo, ar savivaldybės Civilinės metrikacijos skyriaus teismo sprendimo pagrindu išduodamas popierinis partnerystės registravimą liudijantis dokumentas yra tinkamas patvirtinti partnerystės įregistravimą, be kita ko kreipiantis į asmens sveikatos priežiūros įstaigas“, – BNS teigė Sveikatos apsaugos ministerija.
Dvi pripažintos partnerystės
Kaip skelbė BNS, Vilniaus miesto apylinkės teismas rugpjūčio pradžioje pirmą kartą pripažino tos pačios lyties porų partnerystę.
Ši byla buvo inicijuota po to, kai balandį Konstitucinis Teismas (KT) atvėrė galimybę lyčiai neutralią partnerystę Lietuvoje registruoti per teismus.
KT paskelbė, kad Civiliniame kodekse numatytas partnerystės institutas prieštarauja Konstitucijai, nes jame įrašyta tik sąjunga tarp vyro ir moters, o tos pačios lyties asmenų santykiai nėra įtvirtinti.
Be to, prieštaraujančiu pagrindiniam įstatymui pripažinta Civilinio kodekso nuostata, kad normos dėl bendro gyvenimo neįregistravus santuokos įsigalioja nuo atskiro įstatymo, reglamentuojančio partnerystės įregistravimą, įsigaliojimo momento.
Teisingumo ministerija visose partnerystės įteisinimo bylose prašo įsigaliojimą atidėti ne trumpesniam nei metų laikotarpiui. Pasak jos, toks prašymas teikiamas, nes terminas reikalingas sureguliuoti partnerystės registravimo tvarką ir atlikti techninius pakeitimus registruose.
Šiuo metu priimti sprendimai dvejose bylose, kuriose prašoma įteisinti partnerystę, abejose ministerijos pozicijai dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo teismai nepritarė.
