Ministerija: naujų ribojimų autobusams į Baltarusiją kol kas nereikia, reisų nuosekliai mažėja

Ministerijos duomenimis, po to, kai 2024 m. kovo 1 d. Lietuvos Vyriausybė apribojo tarptautinių autobusų maršrutų į Baltarusiją skaičių iki 29, maršrutų ir reisų skaičius tarp šalių mažėjo.
Kaip Eltai nurodė ministerija, 2024 m. vasario 29 d. tarp Lietuvos ir Baltarusijos buvo 44 reguliaraus susisiekimo maršrutai, kuriais per parą buvo atliekami 83 reisai į Baltarusiją ir iš jos.
Tuo metu skaičiuojama, kad šių metų rugsėjo 8 d. galiojo 29 tokie maršrutai, o reisų skaičius buvo sumažėjęs iki 41 per parą.
Ministerija taip pat atkreipia dėmesį į galiojančią sąlygą, pagal kurią išduodamame ar pratęsiamame leidime vežti keleivius reguliariais tarptautinio susisiekimo maršrutais kiekvieno vežėjo tvarkaraštyje gali būti numatytas ne daugiau kaip vienas reisas pirmyn ir vienas reisas atgal per parą.
Pasak ministerijos, ši tvarka reiškia, kad reisų į Baltarusiją ir iš jos skaičius ateityje taip pat turėtų nuosekliai mažėti, todėl papildomų ribojimų šiuo metu nenumatoma.
Kaip anksčiau skelbė ELTA, nuo 2027 m. Latvijoje planuojama uždrausti reguliarius ir užsakomuosius tarptautinius autobusų reisus į Rusiją ir Baltarusiją, taip pat tranzitą per Latvijos teritoriją į šias šalis.
Tai numatyta Latvijos Susisiekimo ministerijos parengtuose ir vyriausybei svarstyti pateiktuose Kelių transporto įstatymo pataisų projektuose.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius sakė tokio susitikimo iš Latvijos ar Estijos kolegų negirdėjęs ir tvirtino, jog Lietuva turi galimybę uždaryti sieną su minėtomis valstybėmis, tačiau tai neturėtų būti daroma dėl politinių motyvų.
Pagal tarptautinį susitarimą šiuo metu iš Latvijos į Rusiją vykdomas vienas reguliarus autobusų reisas į Maskvą. Jo licencija galioja iki 2027 m. sausio 9 d. ir jos pratęsti neplanuojama.
Latvijos Susisiekimo ministerija vis dėl to pripažįsta, kad reguliarių reisų iš Latvijos ribojimas nėra visiškai veiksmingas, nes keleiviai gali rinktis maršrutus su persėdimu Estijoje ar Lietuvoje, taip pat mikroautobusų paslaugas, kurioms atitinkamos keleivių vežimo autobusais taisyklės netaikomos.
Todėl teigiama, jog latviai ketina siekti suderinto sprendimo Baltijos šalių bei Europos Sąjungos (ES) lygmenimis.
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