Medinių Šnipiškių urbanistinė vizija bus kuriama kartu su vietos gyventojais

Urbanistinės vizijos tikslas – parengti subalansuotą šios kultūrinio paveldo vietovės ateities modelį, kuris išsaugotų vietos dvasią ir vertingąsias savybes, kartu sudarydamas sąlygas tvariai plėtrai ir investicijoms.
„Vizija turėtų nustatyti pagrindinius tūrinius ir architektūrinius principus, kurie padės suderinti naują statybą su istorinėmis, urbanistinėmis ir gyvenimo būdo tradicijomis. Svarbu, kad dėl šių principų sutartų vietos gyventojai, investuotojai, kultūros paveldo specialistai ir savivaldybė. Urbanistinė vizija taps pagrindu teritorijų planavimo dokumentų rengimui“, – teigė Vilniaus vyriausioji architektė Laura Kairienė.
Medinių Šnipiškių urbanistinė vizija bus kuriama remiantis dalyvaujamojo planavimo principais. Nuo sausio iki kovo dirbs trys komandos, sudarytos iš vietos gyventojų, vietos verslininkų, investuotojų, kultūros paveldo specialistų ir savivaldybės darbuotojų, jiems talkins architektai ir urbanistai. Kiekviena komanda sieks susitarti ir pasiūlyti ateities viziją jai priskirtai Medinių Šnipiškių teritorijai. Siekiant urbanistinės vizijos vientisumo, komandos turės dirbti ne tik atskirai, bet ir tarpusavyje.
Pirmasis renginys, kurio metu bus suformuotos komandos, planuojamas 2026 m. sausio 28 d., 17 val. Renginys vyks Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
Į sausio 28 d. renginį kviečiama registruotis užpildant šią formą.
Kaip registruotis į komandas?
Į komandas kviečiami registruotis Medinių Šnipiškių gyventojai, čia esančio nekilnojamo turto savininkai, vietos verslininkai ir Vilniaus miesto savivaldybės Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nariai.
Medinių Šnipiškių gyventojų namų pašto dėžutes sausio mėnesį pasieks laiškai nuo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos su kvietimu registruotis į komandas.
Komandos bus suformuotos pirmo renginio metu sausio 28 d. Esant dideliam norinčiųjų kiekiui, bus traukiami burtai.
Prisidėti gali kiekvienas
Visi, kuriems rūpi Medinių Šnipiškių ateitis, kviečiami aktyviai dalyvauti procese.
Pirmasis renginys sausio 28 d. bus atviras visiems, norintiems dalyvauti diskusijoje apie galimus Medinių Šnipiškių ateities scenarijus. Ši diskusija formuos tolimesnį komandų darbą.
Sausį–vasarį visuomenė bus kviečiama teikti pasiūlymus dėl Medinių Šnipiškių ateities vizijos per Vilniaus miesto savivaldybės platformą pasitarkime.vilnius.lt.
Kovo 18 d. komandos viešai pristatys savo darbo rezultatus, visuomenė bus kviečiama dalyvauti pristatyme, teikti pasiūlymus.
Tuomet, apibendrinus komandų darbo rezultatus, bus parengta Medinių Šnipiškių urbanistinė koncepcija, kurios pristatymas planuojamas 2026 m. gegužės mėnesį.
Kas saugoma Medinėse Šnipiškėse?
2024 m. lapkričio mėnesį atnaujintas Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas apibrėžė vertingąsias Medinėmis Šnipiškėmis vadinamos teritorijos savybes. Visą vertingųjų savybių aprašą rasite Kultūros paveldo departamento svetainėje (žemėlapyje spausti ant Medinių Šnipiškių teritorijos).
Medinių Šnipiškių paveldo vietovėje saugoma mažaaukštės medinės architektūros sankaupa, gatvių tinklas, sklypų ribos, gamtinio kraštovaizdžio elementai. Akte taip pat užfiksuota vietos socialinė vertė, kurios pagrindinė vertybė – lėtas gyvenimo būdas. Teritorijoje yra aštuoni nekilnojamo kultūros paveldo objektais pripažinti statiniai. Taip pat yra 82 statiniai, turintys vertingųjų savybių požymių. Dalis sklypų ir statinių pripažinti kaip neturintys vertingų savybių požymių ir juose plėtra nėra ribojama, tačiau turi būti suderinta su vietos kontekstu. Daugiau informacijos rasite čia.
