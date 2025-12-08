„Linava“ gavo leidimą protestuoti: sostinės centre stovės iki 100 vilkikų

„Šįryt galutinai suderintos leidimo detalės. Planuojamas vilkikų skaičius – iki 100“, – Eltai patvirtino G. Grubinskas.
„Juos bus leista statyti Gedimino prospekto atkarpoje nuo J. Tumo-Vaižganto gatvės iki A. Goštauto gatvės, o jei reikėtų daugiau vietos – ir atkarpoje nuo Katedros aikštės iki Totorių g. Abiejose atkarpose organizatoriai turės užtikrinti, kad nebūtų blokuojamos sankryžos, perėjos ir įvažiavimai“, – pridūrė Vilniaus miesto savivaldybės komunikacijos specialistas.
Nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidentas Erlandas Mikėnas savo ruožtu užtikrino, kad vežėjų planas protestuoti nesikeičia, tačiau nebuvo užtikrintas dėl to, su kiek transporto priemonių vežėjai atkeliaus į Vilnių.
„Planas nesikeičia, bet kaip ten bus – matysime. Pasieniai pilni transporto priemonių, iš Baltarusijos vilkikai grįžta sunkiai – situacija ten vis dar nesikeičia. Tiesa, (proteste – ELTA) žmonių tikrai turėtų susirinkti“, – Eltai sakė E. Mikėnas.
ELTA primena, kad apie planus protestuoti Vilniuje „Linava“ pranešė praėjusią savaitę – mitingas įvyks gruodžio 10 d., trečiadienį.
Dėl pastaruosius mėnesius į Lietuvą atskriejančių kontrabandinių balionų šauktas ne vienas Nacionalinio saugumo komiteto (NSK) posėdis, Baltarusijos hibridinės atakos klausimas aptarinėjamas įvairiais formatais šalies ir tarptautiniu lygiu.
Reaguojant į vis pasikartojančius incidentus, Lietuvos Vyriausybė spalio pabaigoje nusprendė mėnesiui uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.
Vėliau Minsko režimas uždraudė lietuviškiems vilkikams judėti šalies viduje. Skelbta, jog dėl to pasienyje įstrigę vežėjai transporto priemones turi laikyti specialiose aikštelėse, už tai buvo apmokestinti.
Siekiant užstrigusius vilkikus sugrąžinti į Lietuvą, minėti du pasienio punktai buvo atidaryti anksčiau nei planuota, argumentuojant, kad situacija pagerėjo, kontrabandinių balionų srautai sumažėjo, tačiau užstrigę vilkikai iki šiol dar negali išvykti iš Baltarusijos teritorijos.
