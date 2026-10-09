Laukiantiems šildymo – svarbi žinia

Tokių pastatų sostinėje yra 464 – apie kelis procentus visų šildomų pastatų, o šildymo dar laukiantys gyventojai sudaro mažiau nei 1 proc. miesto gyventojų, BNS informavo savivaldybė.
Panevėžio savivaldybė pranešė, kad šiluma bus tiekiama miesto biudžetinėms įstaigoms, įmonėms, organizacijoms ir kitiems šilumos vartotojams.
Šildymas taip pat bus įjungtas Vilniaus rajono švietimo ir gydymo įstaigose bei daugiabučiuose, kurių šilumos punktai nėra modernizuoti, nurodoma mero Roberto Duchnevičiaus potvarkyje.
Vilniaus savivaldybė pabrėžė, kad pagal naują tvarką šildymo sezonas Vilniaus mieste, kaip ir kitose Lietuvos savivaldybėse, prasidėjo spalio 1 dieną – šildymas jau įjungtas visuose daugiabučiuose, kuriuose įrengti automatizuoti šilumos punktai.
Šildymą planuoja įjungti ir kitos savivaldybės, tarp jų – Kupiškio, Zarasų, Kėdainių rajonų bei Palangos.
Iki šiol įprastai savivaldybės paskelbdavo šildymo sezono pradžią, tačiau Seimui birželį priėmus Šilumos ūkio įstatymo pakeitimus, sezonas pradedamas spalio 1-ąją ir baigiamas balandžio 30 dieną.
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