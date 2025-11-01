Kostui Smoriginui tartas paskutinis „sudie“

Vienas iškiliausių Lietuvos aktorių ir bardų – Kostas Smoriginas. Jis tikėjo, kad menas išgelbės pasaulį – taip sakydavo scenoje prabuvęs daugiau nei 40 metų.
„Lietuva neteko didžiulio talento, kuris formavo visų gyvenusių kartų ir kūrusių kartų, ir, aišku, jaunimo sąmonę“, – kalbėjo režisierius Vytautas Balsys.
„Netekome didelio menininko ir labai įdomaus žmogaus. Labai sunku suprasti, kad ateiname atsisveikinti. Skaudu“, – prisiminė aktorė Violeta Podolskaitė.
„Labai gražių prisiminimų – šiltų, juokingų, bet po visu tuo slypėjo didelis svoris, gylis ir išmintis“, – sakė aktorė Gabrielia Kuodytė.
Likimas – piktas ir nuožmus – legendiniam aktoriui atsiuntė sunkią ligą. Jis vėl patyrė insultą. K. Smoriginas mirė sulaukęs 72-ejų.
Baltų žiedų jūroje ir žvakių šviesoje atsisveikinimas su Smoriginu vyko Jaunimo teatre, kuriame jis dirbo kelis dešimtmečius.
„Kai atėjau dirbti į Jaunimo teatrą, vaidinau su Kostu Smoriginu Eimunto Nekrošiaus „Dėdėje Vanioje“. Tai žmogus, su kuriuo išgyvenau labai daug. Ateis karta, kuri nepamirš ne tik jo giesmių, ne tik jo dainų, bet ieškos jo kūrybos faktų – jis buvo kietas artistas“, – prisiminė bendražygis Juozas Pocius.
K. Smoriginas sakydavo: aktoriaus specialybė – apgauti. Jis vaidmenį vaidina, bet žmonės turi patikėti, kad jis jį gyvena. Sukurti tobulą iliuziją K. Smoriginas mokėsi su Dalios Tamulevičiūtės dešimtuku – viena ryškiausių grupių Lietuvos teatro istorijoje.
„Būdamas kokių 33 metų supratau, kad esu profesionalas ir man pradėjo patikti tai, ką darau. Ne aš sau patikti, o tai, ką darau. Supratau, kad turiu pakankamai stiprių pusių, ryškų supratimą, kad man nieko nereikia keisti – tik dirbti dar, dar ir dar“, – yra sakęs K. Smoriginas.
„Dabar trys paros nuo žinios, ir vis dar mašinoje man sukasi „Makbetas“. Kiekvienas žodis toks kostiškas... Prisimenu, kaip dieną prieš premjerą aš susilaužiau nykštį, o jis – šonkaulius. Ir vis tiek vaidinome premjeroje“, – dalijosi prisiminimais G. Kuodytė.
Reikšmingiausius vaidmenis K. Smoriginas kūrė Eimunto Nekrošiaus spektakliuose. Jis buvo įvertintas aukščiausiais šalies apdovanojimais – Nacionaline kultūros ir meno premija bei ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi.
„Mano teatro gyvenimo užtektų trims žmonėms, jei ne daugiau. Ne dėl to, kad pučiu burbulą ir apie save kalbu gražiai, bet todėl, kad likimas nepagailėjo man ir didelių, ir mažų vaidmenų, ir kino. Taip kad esu laimingas žmogus“, – yra sakęs K. Smoriginas.
Dar viena sritis – muzika. K. Smoriginas pats kūrė ir dainavo – ne tik vienas, bet ir su Aktorių trio, kartu su Sauliumi Bareikiu ir Olegu Ditkovskiu.
Anot Teatro sąjungos, K. Smoriginas buvo nepakartojamas ir kaip žmogus – ieškantis, jautrus, sukūręs stiprų ryšį su šeima ir draugais. Jis suprato, kad tikroji gyvenimo vertybė slypi artimųjų rate.
Sekmadienį amžinojo poilsio aktorius atguls Antakalnio kapinėse, Menininkų kalnelyje.
