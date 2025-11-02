 Vilniuje atsisveikinama su kino ir teatro aktoriumi Kostu Smoriginu

Vilniuje atsisveikinama su kino ir teatro aktoriumi Kostu Smoriginu

2025-11-02 08:15
ELTOS inf.

Sekmadienį sostinėje į paskutinę kelionę išlydimas žinomas kino ir teatro aktorius, režisierius bei muzikantas Kostas Smoriginas.

Aktorius Kostas Smoriginas.
Aktorius Kostas Smoriginas. / D. Matvejevo nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Atsisveikinti su aktoriumi šią dieną dar bus galima Jaunimo teatre, kurį su K. Smoriginu siejo ilgamečiai kūrybiniai ryšiai.

Iš čia aktorius bus išlydėtas į paskutiniąją kelionę, o amžinojo atilsio atguls Antakalnio kapinių Menininkų kalnelyje, kur palaidoti ir kiti Lietuvos kultūros šviesuoliai.

Garsus aktorius mirė trečiadienio naktį, eidamas 73-iuosius metus.

1995–1998 metais kartu su aktoriais Sauliumi Bareikiu ir Olegu Ditkovskiu K. Smoriginas subūrė „Aktorių trio“, koncertavo Lietuvoje ir užsienyje, išleido keletą albumų.

Nuo 2000 m. K. Smoriginas ėmė rengti solinius koncertus, išleido dvi kompaktines plokšteles.

K. Smoriginui 2001 m. įteikta Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija, 2007 m. – ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius.

Šiame straipsnyje:
Kostas Smoriginas
paskutinė kelionė
kino aktorius
teatro aktorius
režisierius
muzikantas
Jaunimo teatras

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų