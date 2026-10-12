Klinikų koplyčioje ant altoriaus – netikėti radiniai: ką jie reiškia?

Feisbuko paskyroje įrašą, prie kurio paviešintos mįslingų daiktų nuotraukos, kunigas parašė sekmadienį.
„Ką tik radau klinikų koplyčioje. Gal kas žinote – ką konkrečiai tai galėtų reikšti? Su panašiais paliekamais daiktais karts nuo karto tenka susidurti, bet su tokiais – pirmą kartą. Dėkui už pagalbą. P.S. Palikta ant paties altoriaus centro“, – rašė G. Satkauskas.
Kaip matyti nuotraukose, paliktas dezinfekcinis skystis ir lėlės galvos su nupieštais kryžiukais akių srityje.
Po įrašu tautiečiai dalijosi savo pastebėjimais.
„Čia kažkas gali būti susiję su burtais, magija, užkerėjimais“, – teigė viena internautė.
„Įtariu, piktojo išmislas, juodoji magija, kokie nors vudu“, – teigė Rasa.
„Lėlės galva su raudonais plaukais ir užbrauktomis akimis gali simbolizuoti pyktį, panieką, pasmerkimą ar norą ką nors pašiepti“, – antrino Liucija.
„Šiuolaikinės popkultūros ženklas. X ant burnos –cenzūra, x. X ant akių – miręs, nesąmoningas“, – rašė Edita.
„Tai tik noras įbauginti kunigą: akys X – per daug mato, todėl – „nematyk”. Kakta X susijusi su protu – per daug žino, todėl – „nežinok”! Dezinfekcinis skystis, susijęs su Bažnyčios apsivalymu nuo „parazitų” ir ,„kenkėjų”, konkrečiai, nuo – pedofilų“, – mintimis dalijosi Aidas.
Kai kurie internautai siūlė atsukti vaizdo kamerų įrašus ir pažiūrėti, iš kur šie daiktai atsirado. Tautiečiai svarstė, kad daiktus palikęs asmuo gali patirti emocijų sutrikimų.
„Nei čia burtai, nei čia woodoo. Labai aiški žinutė tylėti, nes per daug žinoma. Nieko, tai įkvepia dar smarkiau veikti. Ačiū už padrąsinimą! Tegul dreba vilkai“, – komentaruose žinutę paliko ir pats G. Satkauskas.
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