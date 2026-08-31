Keistenybės Justiniškėse: vaikų aikštelėje tėvai užsibūna ilgiau nei vaikai

„Vaikams aikštelėje visada atsiranda ką veikti – jie žaidžia, karstosi, laksto, nė nepastebėdami, kaip praeina valanda ar dar daugiau. O tėvams dažnai belieka stovėti šalia ir vis galvoti: gal jau gana, gal jau einam namo? Norėjosi, kad tėvams buvimas aikštelėje nebūtų tiesiog laukimas, kol vaikai baigs žaisti. Kad galėtume ir patys prisėsti, pabendrauti, pabūti“, – sakė dalyvaujamojo biudžeto programai pavėsinės idėją pateikęs dviejų vaikų tėtis, justiniškietis Tomas Byla.
Pavėsinė – bendruomenės klubas
Pasak Tomo, iš pradžių tai buvo idėja atnaujinti žaidimų erdvę, ją papildant užuovėja tėvams su vietomis prisėsti ir pasislėpti nuo saulės ar lietaus. Tačiau „Dalyvauk! Vilnius“ idėjai virtus realybe, pavėsinė greitai tapo gerokai daugiau – savotišku mažu bendruomenės klubu – čia užsuka ne tik artimiausių namų gyventojai, bet ir žmonės iš aplinkinių kiemų.
„Pavėsinė beveik visada užimta – čia laiką leidžia mamos, vyresnio amžiaus žmonės, o šalia žaidžia vaikai. Atrodo, kad iš pradžių norėjome tiesiog pastatyti užuovėją, o gavome mažą bendruomenės susibūrimo vietą“, – sakė idėjos autorius Tomas Byla.
Apie tai, kad erdvė tapo sava, rodo ir gyventojų pasiūlymai ją toliau gerinti – pavyzdžiui, įrengti stiklines sieneles, kurios apsaugotų nuo vėjo.
Kitas pokytis gali prasidėti nuo tavo idėjos
Tomo istorija parodo, kad kartais miesto pokyčiui nereikia didelės teritorijos ar sudėtingo projekto. Kartais užtenka pastebėti vieną kasdienį nepatogumą ir pasiūlyti paprastą sprendimą.
Šiuo metu vilniečiai vėl kviečiami teikti idėjas dalyvaujamojo biudžeto programai „Dalyvauk! Vilnius“. Siūlyti, kaip pagerinti savo seniūniją ar visą miestą – nuo naujų viešųjų erdvių, žaidimų aikštelių ar poilsio zonų iki iniciatyvų, padedančių atskleisti ir pasakoti vietos istoriją.
Idėjų laukiama iki rugsėjo 27 d., o jas pateikti galima svetainėje dalyvauk.vilnius.lt. Šiemet gyventojų idėjoms planuojama paskirstyti daugiau nei 1,6 mln. eurų. Mažos apimties idėjoms (seniūnijų) numatyta paskirstyti 630 tūkst. Eur biudžetą – konkrečios seniūnijos projektui ar projektams bus skiriama iki 30 tūkst. eurų. O didelės apimties (miesto) idėjoms bus paskirstytas 1 mln. eurų – konkrečiai idėjai neviršijant 250 tūkst. eurų biudžeto.
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