Kauno ir Vilniaus apylinkių teismus papildys septyni nauji teisėjai

Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjais tapo Giedrius Mozūraitis, Giedrius Purvis, Virginija Veskian ir Vygantė Žukauskaitė.
Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjais paskirti Irena Junevičienė, Kęstutis Valentas ir Lina Žemaitienė.
„Teisėjo karjerą pasirinkote, kad savo darbu prisidėtumėte prie teisingesnės, stipresnės ir teisinės valstybės principu grindžiamos Lietuvos kūrimo. Šiuo keliu turėsite eiti su didžiausiu atidumu ir atsakomybe, niekur nepaklysdami ir nepaslysdami“, – trečiadienį priimdamas teisėjų priesaikas sakė prezidentas.
„Aukščiausia jūsų pareiga bus atsispirti bet kokiai išorės įtakai ir profesinėje veikloje vadovautis Konstitucija, įstatymais bei savo sąžine. Jūsų nepriklausomumas ir nešališkumas bus tas pamatas, ant kurio nuo šiol stovės ne tik teisingumo vykdymo sistema, bet ir visuomenės pasitikėjimas mūsų valstybe“, – teigė jis.
Apylinkių teismų teisėjus skiria ir atleidžia prezidentas gavęs Teisėjų tarybos pritarimą.
