 Kauno ir Vilniaus apylinkių teismus papildys septyni nauji teisėjai

2025-11-19 12:35
BNS inf.

Prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį paskyrė septynis naujus apylinkių teismų teisėjus ir priėmė jų priesaikas.

Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjais tapo Giedrius Mozūraitis, Giedrius Purvis, Virginija Veskian ir Vygantė Žukauskaitė.

Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjais paskirti Irena Junevičienė, Kęstutis Valentas ir Lina Žemaitienė.

„Teisėjo karjerą pasirinkote, kad savo darbu prisidėtumėte prie teisingesnės, stipresnės ir teisinės valstybės principu grindžiamos Lietuvos kūrimo. Šiuo keliu turėsite eiti su didžiausiu atidumu ir atsakomybe, niekur nepaklysdami ir nepaslysdami“, – trečiadienį priimdamas teisėjų priesaikas sakė prezidentas.

„Aukščiausia jūsų pareiga bus atsispirti bet kokiai išorės įtakai ir profesinėje veikloje vadovautis Konstitucija, įstatymais bei savo sąžine. Jūsų nepriklausomumas ir nešališkumas bus tas pamatas, ant kurio nuo šiol stovės ne tik teisingumo vykdymo sistema, bet ir visuomenės pasitikėjimas mūsų valstybe“, – teigė jis.

Apylinkių teismų teisėjus skiria ir atleidžia prezidentas gavęs Teisėjų tarybos pritarimą.

Šiame straipsnyje:
Apylinkių teismai
nauji teisėjai
priesaikos

Naujausi komentarai

Komentarai

aloyzas
teisėjai,be sąžinės...
4
0
Komunisto patyč
Didybės nauseda, Dabar pirks 44 tankelius už 2 MILIJARDUS. 1 tankelio kaina- 40 MILIJONŲ. Tai Kauno stadiono kaina!!! KAS TAI ??? PARAMAI JAUNOMS ŠEIMOMS Būstui PINIGŲ kelių Eurų NĖRA, BET GELEŽIUKAMS UŽ 2 MILIJARDUS YRA? Eilė paramai 6 metai !!! KAS tai?? Kokios varganos Žmonių Pensijos, 30% Europos lygio. Ar Jie blogiau dirbo už vokietį ar švedą??? Pensijas gali sutvarkyti per DIENĄ!!! Kaip ir nulėkt į Ukrainą. Sodroje pinigų yra, 3 MIlijardai. Kas užbūrė nausėdą, kad ištisai varo karo psichozę? Dabar įvarys Mums 6%, 15 Milijardu nori iš Mūsų atimti. Pensijos eurais : Prancūzija – 2012 Ispanija – 1829 Estija- 820 Lietuva – 650 Infoclaud. lt
4
0
Fip
Naujai iškepti teisėjai, pyragu
0
0
Visi komentarai (7)

