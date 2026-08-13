Ką ant daugiabučio stogo Lazdynuose veikia pelėda?

„Idėja papuošti pastato priestatą atsirado neatsitiktinai. Namo bendruomenė jau yra investavusi į aplinkos tvarkymą – prižiūrimi želdynai, krūmai, dekoratyvinės vejos, miško takai ir pamiškės zonos. Tačiau vienas pastato elementas vis dar išsiskyrė iš prižiūrimos aplinkos – jo stogas, kurį bendruomenė vadina „namo kepure“. Būtent šią erdvę ir nuspręndžiau paversti meno kūriniu“, sako daugiabučio stogo siluetą neįprastu akcentu papildęs meninikas.
Ne tik paukštis, bet ir rajono istorijos dalis
Iš keturių pastato sienų sudaryta kompozicija vaizduoja pelėdą, žvelgiančią į šiaurės rytus ir pietvakarius. Pasirinktas motyvas nėra atsitiktinis – jis gimė iš žodžių žaismo „pelėda Lazdynuose“ ir „Lazdynų pelėda“.
Pastarasis pavadinimas gerai pažįstamas Lietuvos literatūros istorijoje. „Lazdynų pelėda“ buvo bendras seserų Sofijos Ivanauskaitės-Pšibiliauskienės ir Marijos Ivanauskaitės-Lastauskienės pseudonimas. Būtent jų kūrybai ir istorijai kūrinys taps savotiška vizualia duokle.
Pelėdos atvaizdas Lazdynuose susijungė su keliomis skirtingomis istorijomis – vietos architektūra, gamtine aplinka, literatūra ir pačiu rajono pavadinimu. Kūrinys leidžia pažįstamą daugiabučio erdvę pamatyti kitaip, o kasdien pro ją einantiems žmonėms suteiks progą stabtelėti ir atkreipti dėmesį į tai, kas įprastai lieka miesto fone.
Priestatas yra gerai matomas ne tik Lazdynų mikrorajone, bet ir iš tolimesnių miesto taškų. Todėl „Lazdynų pelėda“ tapo ne vien konkretaus namo, bet ir viso rajono vizualiniu ženklu.
Vilniuje menas ne tik galerijose
Meno rėmimo programa „Kuriu Vilnių“ jau septynerius metus šiuolaikinį meną perkelia į kasdienes miesto erdves, šalia vilniečių. Meno projektai atsiranda ten, kur žmonės gyvena, vaikšto, važiuoja į darbą ar tiesiog praeina pro šalį.
Tai vienas iš 2024-ųjų metų programą laimėjusių projektų. Per septynerius metus ši programa Vilniuje jau pristatė 47 šiuolaikinio meno projektus. Visus juos galima rasti platformoje Vilniaus DNR.
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