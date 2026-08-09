Iškeltomis rankomis – prieš šiukšlių sunkvežimius: gyventojai sako nebegalintys tverti dvoko

Baisus dvokas, ypač kai lauke karšta – smarvė net pykina, o vandens iš krano neįmanoma gerti. Tokia šiandien Naujosios Vilnios gyventojų realybė.
„Ar jūs norėtumėte kvėpuoti smarve naktį? Tarkime, jeigu žmogus astmą turi, tai jūs įsivaizduokite. Žmonės negali langų atidaryti per tokius karščius. Plius, kai liūtys, viskas plaunama. Kam reikėjo įrengti paplūdimį šalia Vilnelės, jeigu ten viskas subėga? Tai ką po to – zarazos kokios, kad reikėtų gydytis nuo visokiausių odos ligų?“ – klausė ir piktinosi Naujosios Vilnios gyventoja Jolanta Giliant.
„Žinote, kai deginamos padangos, tai tokia smarvė“, – sakė moteris.
„Drumstas vanduo darosi. Vėl skambinsiu į „Vilniaus vandenis“, tegul vėl tyrimus daro. Anksčiau to nebūdavo. Gal trys mėnesiai, kai prasidėjo“, – pasakojo Naujosios Vilnios gyventoja Liudmila Leontjeva.
Kelios dešimtys įpykusių žmonių susirinko prie naujai išdygusios šiukšlių krūvos, kuri, kaip sako gyventojai, nebeleidžia padoriai gyventi.
„Yra gyvenamieji namai, daugiabučiai, privatūs namai. Čia miestas. Ar tai įmanoma, kad, pavyzdžiui, Turniškėse atvežtų ir išverstų? Ne. O kodėl čia galima?“ – klausė Naujosios Vilnios gyventoja Nijolė Šostakienė.
Šiukšlių krūva atsirado Pramonės gatvėje. Anot gyventojų, prieš tai čia buvo vežamos tik statybinės atliekos, tačiau pastaruoju metu pradėtos vežti ir buitinės.
„Tai pasakykite, kaip mums dabar čia gyventi?“ – klausė moteris.
„Tai yra statybinių atliekų aikštelė, kuri dabar virto buitinių atliekų aikštele. Atitinkami leidimai nėra paruošti, teritorija nėra paruošta“, – teigė Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys Vydūnas Sadauskas.
Kol žmonės stovi, į teritoriją kelis kartus atvažiuoja „Ekonovus“ sunkvežimiai.
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Kantrybę praradę žmonės pasiryžę kūnais užtverti kelią, kad sunkvežimiai čia nebevažiuotų.
„Jau uždarys. Sakiau, kad reikia stoti, kad neleistume“, – kalbėjo gyventoja.
„Žmonės desperatiškai nusiteikę. Aš pritariu, kad kažką reikia daryti“, – sakė moteris.
Čia kada nori, tada veža. Mes juk nesame gyvas skydas, ar ne?
Vienas sunkvežimis, pamatęs užstotą kelią, įsivertino, kad suplanuoto maršruto neįveiks, tad nuvažiavo kita kryptimi.
„Mes negalime stovėti dieną naktį. Čia kada nori, tada veža. Mes juk nesame gyvas skydas, ar ne?“ – kalbėjo Naujosios Vilnios gyventoja.
„Maždaug nuo Operacijų centro sprendimo, kuris buvo liepos 17 dieną, šiukšlių fakelai, kuriais piktinosi Benkunskas ir kurie buvo Vilniaus miesto pakraštyje, dabar yra vežami gyventojams po langais. Situacija tikrai netoleruotina“, – tvirtino V. Sadauskas.
Susirinkusiųjų manymu, Vilniaus valdžia problemas sprendžia paprasčiausiu būdu – tai, ko nenori matyti miesto centre, bando perkelti į nuo centro nutolusius rajonus.
„Jeigu seniūnui nerūpi, tai kam tas seniūnas? Jis yra iš Grigaičių, iki ten smarvė nenueina. Visiškai nerūpi“, – piktinosi J. Giliant.
Seniūno gyventojai neprisišaukė, tačiau įpykusių žmonių raminti atvyko vėl į merus besitaikantis Artūras Zuokas.
„Ponas Zuokai, o kur tarnybos?“ – klausė vyras.
„Atostogauja, manau“, – atsakė Artūras Zuokas.
„Tai, kad Vilnius yra žalioji sostinė, yra pasityčiojimas iš gyventojų, rajono“, – sakė moteris.
„Formaliai tai yra politiniai sprendimai – meras, antra, VASA direktorius, kurie šitos maišalynės yra autoriai ir iniciatoriai“, – kalbėjo A. Zuokas.
Anot Vilniaus savivaldybės, iki šiol galiojanti ekstremalioji situacija paskelbta nuo pernai balandžio, po gaisro Vilniuje esančiuose atliekų rūšiavimo įrenginiuose. Tad ir atliekos tvarkomos ekstremaliosios situacijos sąlygomis. Vis dėlto savivaldybė priduria, kad Naujosios Vilnios gyventojų nerimas yra suprantamas.
„Šioje aikštelėje veiklą vykdantys atliekų vežėjai turi visus būtinus leidimus, kuriuos prieš pradedant rūšiuoti mišrias komunalines atliekas išdavė aplinkosaugos institucijos. Aikštelės gruntinė danga yra išbetonuota ir nepralaidi skysčiams, veikia paviršinių nuotekų sistema, o atsakingos aplinkosaugos institucijos yra įvertinusios jos būklę. Veiklą vykdanti bendrovė yra įpareigota papildomai purkšti probiotikus, mažinančius kvapus“, – atsakė Vilniaus savivaldybė.
Anot savivaldybės, tai laikinas sprendimas – atliekų tvarkymas čia bus vykdomas ne ilgiau kaip du mėnesius.
(be temos)