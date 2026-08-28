Inspekcija: prokuratūrai nurodžius nugriauti Maskvos namus ieškoma kelio tai padaryti kuo skubiau

„VTPSI pozicija nesikeičia – teismo sprendimas turi būti įvykdytas, o neteisėtai pastatytas statinys nugriautas. Iki šiol ieškojome teisėtų sprendimų, kurie leistų tai padaryti efektyviai ir jei įmanoma nenaudojant valstybės biudžeto lėšų. Įvertinę pasikeitusias teisines aplinkybes ir prokuratūros pateiktus pastebėjimus, peržiūrėsime pasirinktą įgyvendinimo modelį ir priimsime sprendimus dėl konkrečių tolesnių veiksmų, kad pastatas būtų nugriautas per įmanomai trumpiausią laiką ir kuo ekonomiškiau“, – pranešime sakė Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos (VTPSI) viršininkas Albertas Stanislovaitis.
VTPSI atstovė Viktorija Šinkūnienė BNS teigė, jog pirmadienį su Vilniaus savivaldybe bei nemokumo administratoriumi Šatrijos biuru planuojama aptarti prokuratūros pastabas. Be to, inspekcija prokuratūros įspėjimo teismui neskųs.
„VTPSI įvertino Vilniaus apygardos prokuratūros įspėjimą dėl teismo sprendimo, susijusio su Maskvos namų griovimu, vykdymo ir nesinaudos galimybe jo apskųsti“, – BNS teigė V. Šinkūnienė.
„Prokuratūrai išreiškus abejonių dėl kai kurių rengiamo taikos sutarties projekto nuostatų, VTPSI jas papildomai įvertins ir peržiūrės rengiamą projektą“, – pridūrė ji.
V. Šinkūnienės teigimu, taikos susitarimui reikšmingi ir teismo sprendimai, jog Maskvos namai negali būti perduoti Vilniaus savivaldybei.
„Atsižvelgiant į šį teismo sprendimą ir prokuratūros pateiktus pastebėjimus dėl rengiamos taikos sutarties, jos projektas bus peržiūrėtas, o VTPSI kartu su kitais proceso dalyviais spręs dėl tolesnio teismo sprendimo įgyvendinimo būdo“, – BNS teigė Statybos inspekcijos atstovė.
BNS rašė, kad sostinės merui sausį kreipusis į teisėsaugą dėl daugiau nei ketverius metus nenugriautų vadinamųjų Maskvos namų, Vilniaus apygardos prokuratūra įspėjo Statybos inspekciją skubiai vykdyti teismo sprendimą nugriauti nebaigtą statyti statinį.
Ji taip pat pridūrė, jog taikos susitarimas turi atitikti teisės aktus ir neprieštarauti viešajam interesui.
Vilniaus meras Valdas Benkunskas prašė apginti viešąjį interesą vykdant teismo sprendimą po to, kai Statybos inspekcijai praėjusių metų pabaigoje nepavyko išrinkti Maskvos namų griovimo darbų konkurso nugalėtojo.
Kaip skelbė BNS, Lietuvos apeliacinis teismas ketvirtadienį nutarė, kad likviduojamos viešosios įstaigos „Maskvos kultūros ir verslo centras – Maskvos namai“, valdančios Maskvos namus, kreditoriai negali jų nurašyti ir perduoti miesto savivaldybei. Jo teigimu, savavališkos statybos objektas negali būti realizuojamas, todėl negali būti perduotas Vilniaus valdžiai.
Tuo metu Aplinkos ministerijos iniciatyva deramasi dėl taikos sutarties – siekiama susitarti, jog už pastato griovimą nebebūtų atsakinga Statybos inspekcija, o šią pareigą iš jos perimtų kita šalis – įmonė, kuri apsiimtų darbus atlikti savo ar kitomis privačiomis lėšomis, užsimenama, jog atsakomybę galėtų prisiimti ir savivaldybė.
Buvęs ministras Kastytis Žuromskas gegužės viduryje BNS teigė, jog taikos sutartis būtų pasirašoma tarp Statybos inspekcijos, nemokumo administratoriaus Šatrijos biuro bei įmonės, kuri iš inspekcijos perimtų pareigą savo lėšomis nugriauti statinį.
Pasirašius taikos sutartį ją dar turėtų patvirtinti teismas. Statybos inspekcijos atstovė Viktorija Šinkūnienė BNS teigė, kad pagal teisės aktus ginčą baigti taikos sutartimi galima bet kurioje proceso stadijoje.
V. Benkunskas anksčiau teigė, jog susitarimas gali būtų pasiektas rudenį.
Kaip skelbė BNS, Maskvos namų šalia sostinės centro ir naujo verslo bei būsto komplekso buvusio „Žalgirio“ stadiono teritorijoje idėja vystyta nuo 2004-ųjų.
Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016-ųjų gruodį pripažino savivaldybės išduotą statybos leidimą negaliojančiu ir įpareigojo statytoją – viešąją įstaigą „Maskvos kultūros ir verslo centras Maskvos namai“ gauti naują leidimą bei pagal jį pertvarkyti statinį.
Įstaigai to nepadarius, ji įpareigota pastatą nugriauti, o nevykdžius ir šio įpareigojimo, griovimą 2022 metais leista organizuoti Statybos inspekcijai.
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