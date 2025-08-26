Į protestą atėjęs socialdemokratas: nežinau, ar turėčiau atsiprašinėti

Taip jis kalbėjo antradienį dalyvaudamas proteste „Gėdos diena“, surengtame Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) frakcijų seniūnams pirmadienį pasirašius koalicijos sutartį.
„Demokratija yra demokratija, normalu politikams dalyvauti, matau ir kitų socialdemokratų“, – BNS sakė R. Duchnevičius.
Socdemas sako, kad dėl koalicijos formavimo jau rudenį turėjęs „kitokią nuomonę“.
„Dabar tas formatas, mano nuomone, irgi galėjo būti kitoks. (...) Matant dabartinę situaciją, mano asmeninė pozicija, nebūtinai partijos ar net skyriaus, kurį atstovauju, jeigu būtų mano valia, mano, kaip vadovo pozicija, turbūt aš nebijočiau dirbti ir mažumos Vyriausybėje su tinkamomis partnerystėmis“, – kalbėjo Vilniaus rajono meras.
„Tai yra sudėtingas sprendimas, aišku, politikai nelinkėtų vienas kitam tokio formato, bet nebijočiau šito“, – pridūrė jis.
Patinka, nepatinka vienų ar kitų pažiūros, kiti dalykai, aš esu išreiškęs nuomonę, kad man nepatinka kai kurie partneriai, kurie ateina, nesuprantu, kodėl kviečiami į koaliciją ir tempia kitus paskui save.
R. Duchnevičius teigė užlipęs ant senos „sugerti protestuotojų emociją“.
„Manau, kad demokratinius procesus reikia sveikinti“, – kalbėjo socialdemokratas.
Jis tvirtino nemanąs, kad turėtų atsiprašyti susirinkusių žmonių.
„Aš asmeniškai nežinau, ar aš turėčiau atsiprašinėti. (...) Mes kalbame apie partijų, kurios turi pasitikėjimo mandatą, koalicijos formavimą. Patinka, nepatinka vienų ar kitų pažiūros, kiti dalykai, aš esu išreiškęs nuomonę, kad man nepatinka kai kurie partneriai, kurie ateina, nesuprantu, kodėl kviečiami į koaliciją ir tempia kitus paskui save“, – teigė socialdemokratas.
„Mano nuomonė taip išreikšta, nežinau, ar turiu atsiprašinėti“, – pridūrė jis.
Kreipdamasis į mitingo dalyvius, R. Duchnevičius sakė, kad palaiko ne koaliciją, o paskirtąją premjerę Ingą Ruginienę.
„Esu čia, nes demokratija man, kaip ir jums yra viso ko pagrindas. (...) Demokratijoje svarbu girdėti visas visuomenės grupes“, – kalbėjo socialdemokratas.
Protesto akcijoje dalyvavo ir keli kiti socialdemokratai, tarp jų ir Seimo narys Ruslanas Baranovas.
Protesto „Gėdos diena“ dalyviai prie Seimo
BNS rašė, kad naujos Vyriausybės prireikė liepą iš premjero pareigų pasitraukus Gintautui Paluckui, tą jis padarė teisėsaugai pradėjus du ikiteisminius tyrimus, susijusius su jo verslu, ir sulaukiant vis daugiau klausimų dėl praeities.
Naują 82 atstovus turinčią koaliciją sudaro 52 socialdemokratai, 19 „Nemuno aušros“ atstovų ir 11 „valstiečių“ frakcijai priklausančių politikų.
