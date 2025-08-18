Žemaitaitis sako, kad klausimas dėl Seimo pirmininko posto yra išspręstas

„Mes tą klausimą išsprendėme prieš dvi savaites“, – pirmadienį, prieš susitikdamas su Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) derybine grupe, žurnalistams sakė R. Žemaitaitis.
„Koalicijos partneriai nusiteikę sėkmingai, tvarkingai dirbti. Tai rugsėjo pirmą dieną tikrai pamatysite. Neskubėkite įvykiams už akių“, – sakė jis, pasiteiravus, koks sprendimas dėl Seimo pirmininko posto dalybų buvo priimtas.
Sprendimus dėl partinių ministrų žada rugsėjį: tada ir pamatysime
Prezidentūrai nekeičiant sąlygos, kad „Nemuno aušros“ ministrai neturėtų priklausyti partijai, „aušriečių“ lyderis R. Žemaitaitis sako, kad visi sprendimai paaiškės rugsėjį. Pastarasis kol kas taip pat neatskleidžia, ar keisis dabartiniai ministerijų vadovai.
„Aš girdėjau įvairių nuomonių, palaukime rugsėjo mėnesio ir pamatysime, kas bus tie ministrai. Aš nieko nesakau ar pasikeis, ar nepasikeis, ateis rugsėjo mėnuo, bus formuojama Vyriausybė ir tada pamatysime“, – Eltai teigė R. Žemaitaitis.
„Dar kartą kartoju, rugsėjo mėnesį ar rugpjūčio pabaigoje bus sprendimas ir pasakysime“, – paklaustas, ar kelio tokiems planams neužkirs Prezidentūros keliamos sąlygos, atsakė politikas.
Tuo metu vertindamas galimą ministerijų portfelių pasiskirstymą, „aušriečių“ lyderis tikino, kad šis sutarimas neturėtų keistis.
„Manau, kad nelabai keisis. Kol kas, kaip esame sutarę, tai niekas nesikeičia, lieka taip, kaip yra“, – aiškino jis.
Kaip skelbta anksčiau, prezidentas Gitanas Nausėda nekeičia pozicijos dėl partinių „Nemuno aušros“ ministrų Vyriausybėje. Šalies vadovas tikina, jog būtų pasiruošęs tvirtinti tik partijai nepriklausančių asmenų kandidatūras į ministerijų vadovų postus.
Pats R. Žemaitaitis kiek anksčiau yra teigęs, kad jo vedama politinė jėga norėtų į Ministrų kabinetą deleguoti partinius kandidatus. Politikas tuomet tikino, kad šiuo klausimu jis yra „matavęs temperatūras“ su Prezidentūra.
Šiuo metu aplinkos ministro pareigas eina Povilas Poderskis, teisingumo – Rimantas Mockus, žemės ūkio – Ignas Hofmanas. Visi šie trys ministrai pagal koalicinę sutartį yra deleguoti „Nemuno aušros“.
ELTA primena, kad liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP teko ieškoti ne tik naujo ministro pirmininko, bet ir iš naujo formuoti valdančiąją daugumą.
Sekmadienį posėdžiavusi socialdemokratų taryba nusprendė valdančiąją daugumą formuoti su „Nemuno aušra“ ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS).
LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią Ingą Ruginienę. Ketvirtadienį prezidentas G. Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo pateikė politikės kandidatūrą į Vyriausybės vadovės postą.
