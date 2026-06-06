„Grinda“: visuose penkiolikoje Vilniaus paplūdimių vandens kokybė atitinka reikalavimus

„Visuose penkiolikoje Vilniaus paplūdimių vandens kokybė yra gera arba labai gera (…). Visose tirtose maudyklose mikrobiologiniai vandens kokybės rodikliai yra kelis ar net keliasdešimt kartų mažesni nei leidžia higienos normos“, – teigiama pranešime.
„Dauguma Vilniaus ežerų pasižymi itin aukšta vandens kokybe – mikrobiologiniai rodikliai yra itin žemi, o kai kuriose vietose bakterijų kiekis apskritai nenustatytas. Upėse bakterijų kiekiai yra šiek tiek aukštesni nei ežeruose, tačiau visais atvejais išlieka saugūs ir gerokai mažesni nei leistina riba“, – nurodo bendrovė.
Skelbiama, jog tirtuose vandens telkiniuose taip pat nenustatyta plūduriuojančių atliekų ar kitų matomų teršalų, o tai esą rodo gerą bendrą vandens telkinių būklę.
Pažymima, jog vandens kokybė paplūdimiuose kinta ir priklauso nuo aplinkos veiksnių – kritulių, lietaus nuotekų, gyvūnų veiklos bei lankytojų srautų.
„Šie veiksniai yra įprasti miesto aplinkoje, todėl vandens kokybė yra nuolat stebima viso maudymosi sezono metu. Nuoseklus vandens kokybės monitoringas leidžia laiku identifikuoti pokyčius ir užtikrinti saugias sąlygas paplūdimių lankytojams“, – teigiama pranešime.
„Grinda“ Vilniuje iš viso prižiūri 15 paplūdimių, trijuose iš jų – Balsio (Žaliųjų ežerų) ir Valakampių I bei II paplūdimiuose – iškeltos Mėlynosios vėliavos, tarptautinis aplinkosaugos ir kokybės ženklas, skiriamas aukštos kokybės paplūdimiams. Visuose bendrovės prižiūrimuose paplūdimiuose dirba gelbėtojai, yra poilsio ir grilio zonos, įrengtos persirengimo kabinos, tualetai bei informacinės lentos.
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