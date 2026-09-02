FNTT pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl „Vilniaus miesto būsto“

Tarnyba portalui teigė, kad tyrimas pradėtas įtariant galimą apgaulingą finansinės apskaitos tvarkymą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą teikimą, dokumento suklastojimą ar disponavimą juo, sukčiavimą.
„Šioje ikiteisminio tyrimo stadijoje daugiau informacijos atskleisti negalime“, – nurodė FNTT.
Kaip skelbia portalas, į teisėsaugą kreipėsi Vilniaus tarybos socialdemokratų frakcija, „Laisvės TV“ paskelbus, kad „Vilniaus miesto būstas“ galimai neskaidriai vykdė viešuosius pirkimus, o dalis socialinio būsto remonto darbų galėjo būti atlikti nekokybiškai.
Taip pat kelti klausimai dėl „Glaskek LT“ atliktų darbų sąmatų ir galimų bendrovės dovanų „Vilniaus miesto būsto“ darbuotojams.
Paviešinus informaciją savivaldybės įmonė pradėjo vidinį patikrinimą, o sostinės taryba iniciavo nepriklausomą jos veiklos auditą.
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