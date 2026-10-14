Dėl politikų veiksmų – sumaištis: kas bus su šildymu?

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos darbotvarkėje – beveik 80 visuomenei svarbių klausimų. Tarp jų – pasirengimas šildymo sezonui bei kompensacijos gyventojams.
Tiesa, ir šį kartą Lietuvos lenkų rinkimų akcijos atstovai į posėdį neatvyko.
„Man juokinga tokia situacija, nes tragikomediją primena“, – kalbėjo Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius.
Taryba turėjo svarstyti, ar pervadinti už seksualinius nusikaltimus bausto lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardu pavadintas gatves. Šis klausimas taryboje šiemet keliamas jau penktą kartą. Kol kas nepadeda nei gyventojų protestai prie savivaldybės, nei teisme jau nagrinėjama byla, tad atsisakyti H. Gulbinovičiaus vardo nepavyksta.
„H. Gulbinovičius yra iš čia kilęs didis lenkas, tad jie tą ir bando ginti“, – teigė Vilniaus rajono savivaldybės narys Gediminas Kazėnas.
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Dėl bandymo apginti seksualiniais nusikaltimais kaltintą dvasininką, kaip nuogąstaujama, gali sutrikti net šildymo sezonas. Esą taryba turėjo spręsti ir dėl paskolos suteikimo komunalinių paslaugų įmonei.
„Įsivaizduojate? Šildymo sezoną dabar paleidžiame ir šis bus sustabdytas, nes paslaugų tiekimas sustos. Tai bus didelė tragedija“, – neslėpė R. Duchnevičius.
Vienintelės salėje sėdinčios Lietuvos lenkų rinkimų akcijos narės Danutos Narbut, kuri atsakinga už komunalinių paslaugų organizavimą, buvo klausiama, ką ji siūlo daryti.
„Aš nežinau, ką jums atsakyti, nes į provokacijas neatsakinėju“, – komentavo ji.
Tiesa, savo nuomonę išsakė Vilniaus rajono gyventojai. Tarybos narių sprendimas neiti į darbą juos piktina.
„Pirmiausia reikia žiūrėti į gyventojų poreikius“, – sakė vilnietis.
„Jie kuria įstatymus, bet nieko nedaro. Už ką mes jiems mokame?“ – svarstė kitas gyventojas.
Dar prieš pagrindinį posėdį rinkosi Etikos komisija. Lietuvos lenkų rinkimų akcijos nariai jos posėdyje dalyvavo, tačiau vėliau iš savivaldybės pastato pasišalino.
„Aš negaliu atsakyti už tarybos narius, esu vicemerė. Aš galiu atsakyti tik už save“, – aiškino D. Narbut.
Vis dėlto paaiškinimą, kodėl partijos kolegos neatvyko, ji turėjo. Esą jiems nebuvo patogus posėdžio laikas, o apie jį pranešta per vėlai.
„Tai yra nesužiūrėjimas strateginis, kada turi vykti posėdžiai“, – sakė D. Narbut.
Anksčiau, t. y. spalio 2-ąją, posėdžio laikas Lietuvos lenkų rinkimų akcijos politikams taip pat nebuvo tinkamas.
„Mes, kaip tarybos nariai, atvažiuojame į posėdį, kuris neįvyksta. Vėliau turime atvažiuoti tada, kai užgroja dūdele Tomaševskis“, – piktinosi Vilniaus rajono savivaldybės narys Danielius Ilkevičius.
Opozicija dėl posėdžių nelankymo siūlo kreiptis į Vidaus reikalų ministeriją. Tiesa, boikotą surengę politikai kitame posėdyje penktadienį, tikėtina, pasirodys esą patys šios datos prašė.
„Jei tris kartus neateini, gali būti svarstomas klausimas dėl mandato praradimo“, – tvirtino G. Kazėnas.
Prieš šešerius metus, t. y. 2020-aisiais, Vatikanas paskelbė apie H. Gulbinovičiui skirtas sankcijas po tyrimo dėl seksualinio išnaudojimo ir kitų kaltinimų. Dvasininkas taip pat buvo siejamas su bendradarbiavimu su komunistinės Lenkijos saugumo tarnyba.
Anksčiau H. Gulbinovičių ginantys politikai sakė, kad Vatikano žodis nusikaltimų esą neįrodo. Jų neįtikino ir prabilusios kardinolo aukos.
„Tokius asmenis reikėtų bausti, nes tai yra nenormalu. Pats turiu vaikus, tad man tai yra pasibaisėtina“, – sakė vilnietis.
LNK.LT primena, kad pavasarį Vyriausybė kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti tarybos sprendimus, kuriais išsaugotas H. Gulbinovičiaus vardas.
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