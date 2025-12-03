Dėl kontrabandinių balionų vėl sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste

Ribojimai įvesti nuo 19.36 val., planuojama, jog jie galios iki 22.30 valandos.
„Dėl Baltarusijos vykdomos hibridinės atakos prieš Lietuvą, civilinę aviaciją bei visuomenę, rizikingose aviacijai teritorijose fiksuojant navigacines atžymas, būdingas balionams, oro erdvė virš Vilniaus oro uosto uždaryta“, – teigiama pranešime.
Keleivių prašoma sekti oro uosto ir skrydžių operatorių informaciją.
Atnaujintą informaciją apie skrydžius galima sekti Vilniaus oro uosto interneto svetainėje www.vno.lt.
Paskutinį kartą dėl kontrabandinių balionų skrydžiai oro uoste buvo sustabdyti sekmadienį vakare.
