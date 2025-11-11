 Dėl kontrabandinių balionų trys lėktuvai nukreipti iš Vilniaus į kitus oro uostus

2025-11-11 08:39
Lukas Oželis (BNS)

Dėl kontrabandinių balionų naktį iš pirmadienio į antradienį Vilniaus oro uoste turėję leistis trys lėktuvai buvo nukreipti į Kauno ir Rygos oro uostus.

Kaip BNS informavo Nacionalinis krizių valdymo centras, naktį buvo užfiksuotos 34 radiolokacinės atžymos. Valstybės sienos apsaugos tarnyba aptiko šešis kontrabandinius krovinius.

Lietuvos oro uostų atstovas Tadas Vasiliauskas BNS sakė, kad iš Tenerifės ir Madeiros skridę lėktuvai buvo nukreipti į Kauno oro uostą, iš Amsterdamo – į Rygos oro uostą.

Iš viso paveikti 470 keleivių. Nukreiptų į Kauno oro uostą skrydžių keleiviai pasiekė savo kelionės tikslą autobusais, o iš Rygos keleiviai orlaiviu vėliau grįžo į Vilniaus oro uostą.

Oro navigacijos atstovė Ingrida Daugirdė BNS pranešė, kad laikini ribojimai orlaiviams, atvykstantiems į Vilniaus oro uostą, taikyti gavus institucijų informaciją apie oro erdvėje pastebėtą neatpažintą objektą.

Jos teigimu, išvykimo skrydžiai nebuvo paveikti.

