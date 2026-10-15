Benkunskas: nacionalinio stadiono sutarties pakeitimus miesto taryba tvirtins kitą savaitę

Kartu jis pabrėžė, jog numatyti pokyčiai yra techninio pobūdžio, o kaina, terminai bei darbų apimtis nesikeis.
„Didžioji dauguma koncesijos sutarties pakeitimų, kurie turėtų būti priimti miesto taryboje kitą savaitę, yra techninio pobūdžio. Pavyzdžiui, užribio pastūmimas, takelių pastūmimas. Jau pradėjus įgyvendinti projektą pasimatė tam tikri techniniai sprendimai, kurie yra reikalingi dėl logiškumo, ir juos reikia pakeist. O tai yra galima padaryti tik keičiant koncesijos sutartį“, – ketvirtadienį žurnalistams nacionalinio stadiono statybvietėje sakė V. Benkunskas.
„Esminiai dalykai lieka nepakitę. Tokios sąlygos, kaip sutarties kaina, sutarties terminas, darbų apimtis – jie yra neliečiami. Tai yra daugiau techninio pobūdžio pakeitimai, kurie yra užfiksuoti“, – pridūrė jis.
Meras taip pat sakė, jog kitą savaitę patvirtinus pakeitimus sutartis daugiau nebeturėtų keistis.
„Aš manau, kad taip (nebesikeis – BNS). Gal statybų baigiamojoje fazėje dar kažkokie pokyčiai ir gali atsirasti, neatmetu tos galimybės, bet tikrai nebus reikšmingi. Šiai dienai sakyčiau, kad tikrai viskas yra jau peržiūrėta“, – sakė V. Benkunskas.
Jis kartu tikino, jog stadiono statybos vyksta pagal planą, o pirmosios futbolo varžybos turėtų įvykti kitų metų rudenį.
„Pirmasis mačas galėtų būti kitą rudenį. Pačios stadiono statybos galėtų būti pabaigtos kitų metų vasaros pabaigoje. Tuomet dar yra techninės dokumentacijos, pridavimo dalykai. Bet labai tikiuosi, kad už metų tokiu laiku jau tos pirmosios varžybos bus sužaistos“, – sakė meras.
Kompleksą valdytų du operatoriai
Nacionalinio stadiono koncesininkės, nekilnojamojo turto (NT) plėtros bendrovės „Hanner“ vadovas Arvydas Avulis taip pat patikino, jog po metų jau turėtų įvykti pirmosios futbolo varžybos.
„Statyboje nebūna taip, kad viskas vyktų sklandžiai, bet mes einame gerai. Visi darbai vyksta, niekas nesustoja, jau nebeliko tų klausimų, ar bus stadionas, ar ne. Klausimas liko, kada jis bus. Tai aš manau, kad mes lygiai po metų galėsim čia jus pakviesti į į pirmas futbolo rungtynes“, – žurnalistams sakė A. Avulis.
Tuo metu kalbėdamas apie būsimą komplekso valdytoją jis teigė, jog operavimas turėtų būti padalintas į dvi dalis – vienas operatorius valdys stadioną, kitas – areną.
„Aš manau, kad mes padalinsim šitą – čia yra gana didelis kompleksas. Kai mums nepavyko visų interesų suderinti, tai dabar yra idėja padalinti tą kompleksą į dvi dalis – vienam operatoriui atiduoti, kad jis valdytų stadioną, futbolo aikštes, kitam operatoriui atiduoti valdyti areną“, – sakė „Hanner“ vadovas.
Jo teigimu, su vienu iš būsimu operatoriumi jau ruošiamasi pasirašyti sutartį, tačiau A. Avulis neatskleidė, ar jis valdytų areną, ar stadioną.
„Su vienu (operatoriumi – BNS) mes jau pasistūmėję, jau derinam sutartį. (....) Negaliu pasakyt (ką valdytų – BNS), nes labai greit jūs atspėsit, kas tai bus“, – teigė verslininkas.
2025-ųjų gruodį A. Avulis sakė, kad buvo siekiama suburti nacionalinio stadiono komplekso Vilniuje operatoriaus komandą, prie jos kaip mažesnius akcininkus kviečiant prisijungti krepšinio klubą „Rytas“ ir futbolo komandą „Žalgiris“.
Tuomet jis BNS teigė, kad klubai galėtų valdyti po 25 proc. akcijų, likusią dalį turėtų pagrindinis renginių organizatorius bei viso komplekso valdytojas.
Tačiau, kaip rugsėjo viduryje portalui „Verslo žinios“ teigė A. Avulis, nepavykus pasiekti susitarimo derybos su potencialiais partneriais dėl objekto valdymo nutrūko. Anot jo, pokalbiai vyko su pastatų priežiūros ir inžinerinių sprendimų grupe „Civinity“, futbolo klubu „Žalgiris“, krepšinio klubu „Rytas“ ir Lietuvos futbolo federacija.
„Ryto“ kontrolinį valdymo paketą perimanti „Civinity“ BNS šią savaitę teigė, kad su „Hanner“ nesiderama dėl komplekso valdymo, tačiau „ryšį su projekto plėtotoju palaiko ir galimybės prisidėti prie operavimo neatmeta“.
BNS rašė, kad 2025 metų gegužės pabaigoje Europos Komisijai (EK) galutinai pritarus nacionalinio stadiono koncesijos sutarties pakeitimams, „Hanner“ pernai birželio pabaigoje iš „Baltcap“ perėmė projekto vystymą bei susitarė su statybų įmonėmis „Naresta“ ir „Kalvasta statyba“ dėl rangos.
Tuo metu „Civinity“ įmonė „Civinity Engineering“ komplekse įrengs šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo (ŠVOK) sistemas.
Vilniaus miesto tarybai 2024 metais pritarus koncesijos sutarties pakeitimams ir pakeitus rizikų pasidalijimą, projektas savivaldybei ir valstybei kainuos apie 155,1 mln. eurų.
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