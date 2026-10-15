Benkunskas: Nacionalinio stadiono ir Tautos namų projektai įgyvendinami sparčiai

„Patys objektai – tiek Tautos namai, tiek daugiafunkcinis kompleksas – statybų prasme tikrai yra gerame pagreityje. Dabar yra likę tik keli techniniai dalykai, kuriuos reikia išsispręsti – padaryti pakeitimus, užtikrinti tvarų finansavimą ir tikėtis, kad pasaulinių, kažkokių didelių krizių nebus, kiek tai įmanoma šiais laikais“, – ketvirtadienį žurnalistams Nacionalinio stadiono statybvietėje kalbėjo meras.
Anot jo, nors šiuo metu projektų finansavimo trūkumo nėra, svarbu iš anksto numatyti lėšas baigiamiesiems statybų etapams.
„Šiai dienai jų (problemų – ELTA) nėra, bet labai svarbu užtikrinti, kad baigiamajai statybų fazei kitais metais, dar kitais metais tie finansai būtų numatyti“, – teigė V. Benkunskas.
Mero teigimu, galimi finansavimo srautai aptarti su Kultūros ministerija ir premjeru Mindaugu Sinkevičiumi. Pasak jo, prie projektų įgyvendinimo turėtų prisidėti tiek savivaldybė, tiek Vyriausybė.
„Apsitarėme kaip tie finansiniai srautai galėtų būti užtikrinami. Kartu kooperuojantis ir miestui, ir Vyriausybei, kad statybos būtų tinkamai finansuojamos“, – tikino meras.
V. Benkunskas taip pat sakė, kad stadiono ir koncertų salės statybų kainos yra fiksuotos pasirašytose rangos sutartyse, todėl, nesusidūrus su didelėmis pasaulinėmis krizėmis, objektai turėtų būti užbaigti už sutartas sumas.
„Rangos sutartys yra pasirašytos. (…) Jeigu pasaulinis kolapsas neištiks, tai jos (kainos – ELTA) yra stabiliai garantuotos ir už tas sutartyje numatytas kainas ir turėtų būti pabaigtos statyti“, – teigė jis.
Komentuodamas kritiką dėl nedidelio automobilių stovėjimo vietų skaičiaus prie daugiafunkcinio komplekso, meras teigė, kad projektas orientuotas į pėsčiuosius ir viešąjį transportą.
Vis dėlto, pasak jo, galimybė atvykti automobiliu išliks – lankytojai galės naudotis šalia esančiomis stovėjimo aikštele ir prekybos centro „Akropolis“ infrastruktūra.
„Čia galimybė atvykti automobiliu yra. Turime šalia ir parkavimo aikštelę, ir prekybos centrą. Tai tikrai, jeigu jau kas turės poreikį atvykti savo automobiliu, tą galės padaryti. Aišku, iš anksto“, – pridūrė V. Benkunskas.
Pasak jo, patogiam patekimui į stadioną ir išvykimui iš jo numatyta 35 mln. eurų investicijų.
Meras pridūrė, kad kitą savaitę miesto taryboje planuojami svarstyti stadiono koncesijos sutarties pakeitimai daugiausia yra techninio pobūdžio, o jų poreikis išryškėjo pradėjus įgyvendinti projektą.
„Didžioji dauguma koncesijos sutarties pakeitimų, kurie turėtų būti priimti miesto taryboje kitą savaitę, yra techninio pobūdžio. (…) Tiesiog jau pradėjus įgyvendinti projektą, pasimatė tam tikri techniniai sprendimai, kurie yra reikalingi dėl tiesiog logiškumo ir juos reikia pakeisti. Tai galima padaryti tik keičiant koncesijos sutartį“, – kalbėjo jis.
Sinkevičius: projektai yra svarbūs visai Lietuvai
Premjeras M. Sinkevičius teigė esantis suinteresuotas, kad abu Vilniuje statomi objektai būtų užbaigti laiku ir aktyviai naudojami visuomenės.
„Džiaugiuosi, kad bendradarbiavimas tarp valstybės ir savivaldybės vyksta. Aš suinteresuotas, kad šie objektai būtų užbaigti laiku, priduoti ir visuomenė jais naudotųsi aktyviai – sportuotų, vaikščiotų į koncertus ir džiaugtųsi. Tai yra mano, kaip Vyriausybės vadovo, interesas“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė jis.
Pasak premjero, valstybės ir sostinės bendradarbiavimas svarbus, nes šie objektai reikšmingi ne tik vilniečiams, bet ir visai Lietuvai.
„Valstybė su sostine bendradarbiauja, nes šie objektai svarbūs ne tik vilniečiams, bet visai Lietuvai. Džiugu matyti, kad objektuose yra progresas“, – kalbėjo M. Sinkevičius.
ELTA primena, kad teigiamą išvadą Vilniaus Nacionalinio stadiono projektui Europos Komisija (EK) pateikė pernai gegužės pabaigoje.
2022-aisiais EK patvirtinus 155 mln. eurų vertės projektui skirtą valstybės pagalbos schemą, iš naujo Komisijos patvirtinimą reikėjo gauti po to, kai buvo pakeista koncesijos sutartis ir indeksuota projekto kaina.
Vilniaus miesto savivaldybė ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) koncesijos sutartį sudarė 25 metų laikotarpiui.
Visą daugiafunkcį kompleksą sudaro 19 tūkst. vietų nacionalinis stadionas, sporto arena ir kiti objektai.
Nacionalinės koncertų salės projektas yra vykdomas nuo 2018-ųjų. Valstybinės reikšmės koncertų salė iškils ant Vilniuje esančio Tauro kalno – buvusių Profsąjungų rūmų vietoje.
Bendras koncertų ir „Tautos namų“ salių komplekso plotas sieks apie 16–18 tūkst. kv. m., o didžiausioji salė galės talpinti virš 1,5 tūkst. klausytojų.
Koncertinė įstaigos patalpos bus pritaikytos klasikinės ir šiuolaikinės muzikos žanrams, taip pat kitiems scenos meno pasirodymams – operai, baletui, šokio pasirodymams bei meno parodoms.
Kultūros ministerijos teigimu, pradinė šio projekto statybų vertė, neįskaitant darbų priežiūros išlaidų, siekia 100,6 mln. eurų.
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