Benkunskas: KOVAS programėlę gyventojai skuba siųstis tik kilus pavojams

„Kylant pavojams Vilniuje, miesto gyventojai suskumba siųstis gyventojų informavimo ir civilinės saugos programėlę KOVAS. Daugiau nei metus veikianti programėlė jau perkopė 90 tūkst. atsisiuntimų, tačiau didelė dalis jų – tik po kilusių pavojų“, – teigia V. Benkunskas.
Pirmasis reikšmingas įvykis, paskatinęs programėlės atsisiuntimų augimą, buvo pernai rugsėjo 10 d. dujų pildymo stotyje kilęs gaisras. Tuomet dar ganėtinai naują programėlę atsisiuntė beveik 6 tūkst. vartotojų.
Ženklus pokytis įvyko gegužės 20 d., pirmą kartą paskelbus oro pavojų – per dvi dienas programėlę atsisiuntė daugiau nei 40 tūkst. vilniečių.
„Po pranešimų apie tikėtiną oro pavojų atsisiuntimų skaičius šokteli iki 2–3 tūkst. per dieną, kai įprastas dienos atsisiuntimų skaičius, nevykdant aktyvios komunikacijos, gali siekti vos keletą dešimčių“, – pastebi meras.
Po rugsėjo 13–14 d. paskelbto geltono oro pavojaus signalo programėlę atsisiuntė dar apie 5 tūkst. žmonių.
V. Benkunskas akcentuoja, kad miesto savivaldybė ragina gyventojus savo saugumu pasirūpinti iš anksto – ne tik atsisiųsti programėlę KOVAS, bet ir žinoti, kur yra saugiosios namų zonos, artimiausios priedangos, turėti šeimos planą bei nuolat atnaujinamą išvykimo krepšį.
Skelbtas tikėtinas oro pavojus
Kaip skelbta, antradienio naktį Vilniaus ir Kauno apskrityse dėl pastebėto drono buvo paskelbtas tikėtinas oro pavojus. Vėliau buvo informuota, kad dronas sunaikintas, tikėtinas oro pavojus buvo atšauktas.
Droną numušė iš Aviacijos bazės Šiauliuose pakilę sąjungininkų iš Italijos naikintuvai, jam sunaikinti buvo pasitelkta raketinė ginkluotė.
Nors pagal pirminę informaciją dronas galėjo būti neutralizuotas Alytaus rajone, ties Navasiolkų kaimu, kiek vėliau Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) patikslino, kad jis numuštas ties Pratkūnų kaimu Kaišiadorių rajone.
Preliminariais duomenimis, dronas į Lietuvos oro erdvę įskrido iš Baltarusijos.
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas antradienį patvirtino, kad numuštas dronas turėjo sprogmenį. Jis buvo neutralizuotas.
Prezidentas Gitanas Nausėda sako, jog antradienio naktį į Lietuvos oro erdvę įskridęs, o vėliau numuštas objektas buvo Rusijos „Gerbera“ tipo dronas, kuris buvo skirtas pulti Ukrainą, tačiau buvo nukrypęs nuo kurso.
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