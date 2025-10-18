Bėgimu „In Memoriam“ pagerbti šiemet mirę Lietuvos kariai

Bėgime dalyvavo šimtai Lietuvos kariuomenės ir sąjungininkų karių bei bėgimo entuziastų. Kariniai vienetai taip pat organizavo Lietuvos karių ir sąjungininkų bėgimus dislokacijos vietose, pagerbdami išėjusius karius bei rinkdami lėšas šeimoms, pranešė Lietuvos kariuomenė.
„Tai diena, kai sustojame ir prisimename tuos, kurių nebėra su mumis. Tai tylus būdas pasakyti „ačiū“ tiems, kurie tarnavo, ir parodyti, kad jų šeimos nėra vienos“, – pranešime sakė bėgime dalyvavęs kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras.
Renginio metu dalyviai galėjo bėgti pasirinktinai 1 arba 4 kilometrų atstumus. Vyko ir 10 kilometrų atviras Lietuvos kariuomenės bėgimo čempionatas, jame varžytis su kariais galėjo visi norintieji – trims greičiausiai įveikusiems 10 kilometrų distanciją buvo įteikti prizai ir atminimo medaliai.
Pirmą kartą šis bėgimas buvo surengtas 2015 metų rudenį, kai maratono metu mirė majoras Vytautas Burokas. Taip Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų sąjungos narėms kilo mintis atminimo renginiu pagerbti visus per metus įvairiomis aplinkybėmis mirusius karius bei taip paremti jų šeimas.
Šiais metais kvietimu remti pagarbos ir paramos bėgimą „In Memoriam“ bei žingsnių iššūkiu prisidėjo tvaraus judumo platforma ir mobilioji programėlė „Walk15“.
Nuo rugsėjo pabaigos iki spalio vidurio vykstantis žingsnių iššūkis siekia surinkti 600 mln. žingsnių už šiais metais mirusius Lietuvos karius.
